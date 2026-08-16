Archivo de El Colegio Nacional: la memoria intelectual de México 

En el número 104 de la calle de Donceles, del Centro Histórico de la Ciudad de México, se concentra el conocimiento de más de 100 intelectuales mexicanos de alto nivel.

Un edificio construido durante el siglo XVIII, utilizado principalmente como centro de enseñanza para niñas, es desde 1943 la sede de El Colegio Nacional, entidad dependiente de la Secretaría de Educación Pública enfocada en el desarrollo cultural y científico del país.

Durante más de 80 años de historia, El Colegio ha generado un amplio acervo cultural. Roberto Rodríguez Rebollo

Durante más de 80 años de historia, El Colegio ha generado un amplio acervo cultural a través de la contribución de sus 114 miembros enfocados en diferentes ramas del conocimiento.

“Este acervo es la memoria intelectual de México: Aquí está contenido lo que los miembros han producido para el país, porque esa ha sido la vocación de este colegio”, destacó en entrevista para Excélsior Luis Fernando Lara, miembro de El Colegio Nacional e integrante de la Comisión del Alto Consejo del Centro de Documentación.

El conjunto documental cuenta con una colección especial de todas las publicaciones de cada uno de los miembros; una biblioteca abierta al público; hemeroteca con notas de prensa; una mediateca que incluye audios, videos y fotografías; así como un fondo reservado de libros de acceso exclusivo para las personalidades del colegio.

El centro de información se complementa con un archivo histórico que contiene las actas del consejo, correspondencia, documentación administrativa y expedientes personales resguardados bajo estrictas medidas de conservación.

Durante más de 80 años de historia, El Colegio ha generado un amplio acervo cultural Roberto Rodríguez Rebollo

La joya de la corona es una pinacoteca con aproximadamente 80 retratos de los colegiados fallecidos, exhibidos en un amplio salón de acceso restringido.

“Nuestra principal función es el apoyo informativo y de consulta a los miembros del colegio. Los libros en general, regularmente son buenos o malos, y aquí sólo tenemos libros buenos”, concluyó por su parte Fernando Álvarez del Castillo, director del Centro de Documentación.