La compañía noruega de danza Jo Strømgren Kompani presentará en México su obra A dance tribute to the football, estrenada en 1997 e ideada como una propuesta que rompe las fronteras entre el deporte más popular del mundo y la danza contemporánea.

La pieza, que sólo tendrá dos funciones, el 19 y 20 de mayo en el Teatro Julio Castillo, “es una de las más emblemáticas de la danza noruega de los últimos 30 años”, aseguró Daniel Jiménez, jefe de la Misión Adjunta de la Embajada de Noruega en México.

A dance tribute to the football en México: funciones en el Teatro Julio Castillo KNUT BRY

Y añadió: “Esta pieza se estrenó en 1997 y desde entonces ha recorrido el mundo, y lo que le distingue es la manera en la que combina la observación muy aguda de este deporte y de los cuerpos de los futbolistas en la cancha, pero mezclado con un gran sentido de humor y un toque de lo absurdo”.

Además, destacó el carácter teatral y humorístico de la pieza. “Es fácil acercarse a la danza a través del humor y eso ayudará a traer a nuevos públicos y esperamos que esto se logre también en la CDMX”, en el marco de los 120 años de las relaciones diplomáticas entre México y Noruega.

Alonso Alarcón, coordinador nacional de Danza, dijo que ésta “es una propuesta icónica”.