Eclipse Lunar: Así se vio la Luna de Sangre hoy en CDMX y Edomex

La madrugada y casi mañana de este martes 3 de marzo el cielo se tiñó de ROJO, y es que se registró un eclipse lunar total, mejor conocido como la famosa Luna de Sangre. La luna lució espectacular y completamente rojiza, no avecina apocalipsis y no es una señal extraña: se trata de ciencia y astronomía.

El fenómeno fue visible en la Ciudad de México y el Estado de México afortunadamente el cielo se encontraba despejado y el clima cooperó para ver este espectáculo que se presenta pocas veces.

¿A qué hora inició?

La fase más impresionante, cuando la Luna se vio completamente roja, fue alrededor de las 5:00 de la mañana, el punto máximo estuvo alrededor de las 5:30 a.m.

¿Por qué se pone roja?

Durante un eclipse lunar total, la Tierra se coloca justo entre el Sol y la Luna. Nuestro planeta proyecta su sombra sobre ella y la luz solar que logra pasar por la atmósfera se filtra, dándole ese tono rojizo intenso, casi cobrizo. Es el mismo efecto que pinta de naranja los atardeceres, pero aplicado en versión lunar.

Además, la gran ventaja es que no se necesita equipo especial, a diferencia de los eclipses solares, este pudo ver a simple vista sin riesgo. Muchas personas aprovecharon sus binoculares o cámaras para ver mejor el espectáculo.

¿Cuándo se va a repetir este fenómeno?

Después del eclipse lunar total de hoy, 3 de marzo de 2026 (la “Luna de Sangre”), no volverá a ocurrir otro eclipse lunar total hasta finales de 2028.

El siguiente eclipse lunar total será 31 de diciembre de 2028, la Luna volverá a atravesar completamente la sombra de la Tierra y pueda verse otra vez teñida de rojo en zonas donde sea visible.

