Cierra Ediciones de la Flor, la casa editorial de Mafalda

La emblemática editorial argentina Ediciones de la Flor, responsable durante más de medio siglo de publicar en el país a Mafalda —la icónica y crítica niña de historieta preocupada por los problemas del mundo—, cerrará sus puertas tras seis décadas de trayectoria.

La información es correcta y las razones son diversas”, confirmó a la AFP Kuki Miller, directora del sello.

Sin comunicados oficiales ni publicaciones en redes sociales, el anuncio del cierre se dio a conocer mediante un texto colocado en el stand de la editorial durante la 50ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, que se realiza del 23 de abril al 11 de mayo.

Esta es nuestra última feria y también nuestro último año de actividad”, indica el mensaje, que menciona, entre otras causas, las transformaciones en la industria editorial, los avances tecnológicos y la situación económica en Argentina.

Uno de los factores clave fue que, en los últimos años, varios titulares de derechos de autores importantes decidieron tomar otros caminos.

Cambio de Mafalda a Penguin Random House

El golpe más fuerte para la editorial llegó en 2025, cuando los herederos del creador de Mafalda, el humorista gráfico argentino Joaquín Lavado “Quino”, optaron por trasladar toda su obra a la multinacional Penguin Random House en busca de una mayor distribución en la región.

Lamentamos que, por decisión de sus sobrinos herederos, no podamos seguir cuidando su obra como lo hicimos desde que nos eligió como su casa”, expresó la editorial en una publicación en redes a mediados del año pasado, cuando el cambio estaba por concretarse.

Cierra Ediciones de la Flor en Argentina. Luis ROBAYO /AFP

Ediciones de la Flor

Ediciones de la Flor fue fundada en 1966 y comenzó a publicar las tiras de Mafalda en 1970. Durante 55 años editó recopilaciones de distintas extensiones y temáticas que se convirtieron en un “longseller” de la casa.

Además, la editorial publicó otros trabajos de Quino, así como destacadas obras de humor gráfico y narrativa de autores argentinos como Rodolfo Walsh y Roberto Fontanarrosa.

También fue la primera en publicar en Argentina El nombre de la rosa, de Umberto Eco, entre otros títulos que, al igual que Mafalda, con el tiempo pasaron a otras editoriales.

Aunque Mafalda se publicó originalmente entre 1964 y 1973, su vigencia continúa. De hecho, una adaptación en serie animada llegará a Netflix en 2027, dirigida y producida por el argentino ganador del Oscar Juan José Campanella.

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