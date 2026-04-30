¡Lo volvió a hacer! Banksy planta un "banderazo" en Londres

El arte callejero ha vuelto a reclamar su trono en el corazón de la capital británica, pues Banksy confirma nueva estatua en Londres. La obra apareció el miércoles 29 de abril por la mañana, y la reacción no se hizo esperar.

En un movimiento que combina la precisión de un cirujano con la audacia de un guerrillero urbano, Banksy ha intervenido el paisaje londinense con una nueva pieza que no ha dejado a nadie indiferente.

Situada en un enclave rodeado de monumentos históricos que celebran el pasado imperial y militar de Reino Unido, la pieza establece un diálogo tenso y fascinante con su entorno.

La reacción no se hizo esperar: desde la confusión inicial hasta la confirmación oficial a través de las redes sociales del artista, Londres ha vuelto a convertirse en el epicentro de un debate global sobre el significado del nacionalismo y el papel del arte en la sociedad contemporánea.

Estatua de hombre con bandera de Banksy en Londres REUTERS/Jack Taylor

La nueva estatua de Banksy en Londres: 100% confirmada

El artista callejero británico Banksy aceptó el jueves en Instagram ser el autor de una escultura en el centro de Londres, que muestra un hombre que avanza con paso firme mientras agita una bandera, de acuerdo con AFP.

Ubicada en la zona de Waterloo Place, sin previo aviso y bajo el amparo de la noche, fue instalada esta escultura que sugiere un movimiento de avance casi imparable. Lo que más llama la atención es el simbolismo de la bandera.

El rostro del individuo está completamente oculto por la tela, una elección artística que puede interpretarse como el anonimato del ciudadano frente a los símbolos patrios o la ceguera que a veces produce el fervor nacionalista.

Se encuentra cerca del memorial de la guerra de Crimea y de las estatuas del rey Eduardo VII y Florence Nightingale, forzando una comparación visual entre los héroes del pasado y este hombre anónimo del presente. Aunque Banksy declaró: "Había un pequeño espacio libre", según su portavoz.

Estatua de hombre con bandera de Banksy en Londres Richard A. Brooks / AFP

¿Nacionalismo o resistencia?

Según declaraciones de transeúntes y estudiantes de arte, la obra es una respuesta directa al clima político actual. En un mundo donde el nacionalismo parece estar en pleno resurgimiento, tanto a nivel global como dentro de las fronteras británicas, un hombre que agita una bandera pero que no tiene rostro invita a una reflexión sobre la identidad colectiva.

También hay un fuerte contexto histórico, ya que colocar esta figura moderna junto a Florence Nightingale cuestiona qué tipo de figuras se deciden elevar a pedestales hoy en día.

Sin embargo, la aparición de esta obra también ocurre en un momento de especial ebullición informativa sobre la verdadera identidad del artista. Recientemente, investigaciones periodísticas en Reuters han vuelto a poner sobre la mesa el nombre de Robin Gunningham, un hombre de 52 años, quien supuestamente cambió su nombre a David Jones.

Estatua de hombre con bandera de Banksy en Londres REUTERS/Jack Taylor

¿Es la primera estatua de Banksy?

Aunque Banksy es mundialmente famoso por sus plantillas y murales (estarcidos), esta no es su primera incursión en el mundo de la escultura en la vía pública londinense. En 2004, el artista ya había sorprendido con "The Drinker" (El bebedor), una parodia de la icónica escultura "El Pensador" de Auguste Rodin, de acuerdo a AFP.

En aquella ocasión, la obra también apareció de forma repentina, demostrando que el artista tiene un interés recurrente en reinterpretar los clásicos y ocupar el espacio físico de manera más contundente que con la pintura.

La estatua de Banksy en Londres ha atraído a una multitud constante de curiosos desde que su autoría fue confirmada. ¿Es algo artístico o político?