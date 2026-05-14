Designan a tenor mexicano David Lomelí al frente de la Ópera de Dallas

El tenor mexicano y gestor cultural David Lomelí fue designado director general de la Ópera de Dallas, una de las casas de ópera de primer nivel de Estados Unidos —junto con la MET, Chicago, Houston, Los Ángeles, San Francisco y Santa Fe—, encargo que iniciará el próximo 1 de julio.

El proceso de designación estuvo a cargo de un comité integrado por ocho miembros de la junta directiva de la Ópera de Dallas, y el anuncio fue dado a conocer por Quincy Roberts, presidente de dicha junta.

Lomelí, un líder excepcional con profundo conocimiento

Durante el anuncio, Quincy Roberts destacó las cualidades de Lomelí como “un líder excepcional que entiende que las grandes compañías de ópera deben honrar la tradición a la vez que construir con visión de futuro”.

Además, detalló que durante el proceso de selección, “se distinguió no sólo por su visión de futuro de la ópera, sino también por su autenticidad, su estilo de liderazgo colaborativo y su profundo conocimiento de la misión artística y el impacto comunitario de la Ópera de Dallas”.

Y expresó su confianza en que el artista mexicano está preparado para liderar a la compañía operística hacia una nueva era de crecimiento y proyección internacional.

¿Quién es David Lomelí?

Con este nombramiento, Lomelí se convierte en el primer latinoamericano en dirigir una de las 20 instituciones operísticas a nivel mundial.

Además, marca su regreso a la Ópera de Dallas tras haber trabajado durante cinco años en la Ópera de Santa Fe como director artístico y asesor artístico principal, así como en la Ópera Estatal de Baviera en Munich, Alemania como director de casting y jefe de estrategia y alianzas internacionales.

Anteriormente, Lomelí desempeñó funciones artísticas en la Ópera de Dallas durante más de una década, incluyendo la dirección fundadora del Instituto Hart para Mujeres Directoras de Orquesta, que recibió el Premio a la Igualdad de Oportunidades e Impacto de los Premios Internacionales de Ópera, en 2025, y como consultor artístico desde 2021.

Reconocido por combinar excelencia artística y liderazgo estratégico y financiero en el campo del bel canto, Lomelí ha gestionado presupuestos de hasta 15 millones de dólares, ha desarrollado alianzas internacionales de coproducción que han generado nuevas fuentes de ingresos y ha cultivado relaciones con socios corporativos y culturales a nivel mundial. Es miembro fundador de la Iniciativa de Diversidad de Opera America y ponente habitual sobre liderazgo artístico y desarrollo de talento.

A través de un comunicado, Lomelí habló sobre su designación.

Me siento honrado y especialmente agradecido de colaborar con una junta directiva reflexiva y sensible, que comprende tanto los inmensos desafíos como las extraordinarias posibilidades que enfrenta nuestra forma de arte hoy en día.

Espero con entusiasmo escuchar, aprender y construir junto a nuestra magnífica orquesta, coro, artistas y personal, cuya dedicación y espíritu son el alma de esta compañía. Mi objetivo es servir a esta institución, a esta ciudad y a esta forma de arte con humildad, ambición y un profundo sentido de responsabilidad, mientras damos forma juntos al próximo ca

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