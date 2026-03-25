El diseño del futbol: una pasión que se exhibe entre historia, cultura y creatividad

Entre una idea y un gol hay mucho diseño”, expuso ayer Giovana Jaspersen, directora del Museo Franz Mayer, durante un recorrido por la exposición Diseñando una pasión que explora la pasión por el futbol a través del diseño gráfico, arquitectónico, industrial y de modas.

La muestra, que abre hoy y permanecerá hasta el 16 de agosto, se une a la fiebre mundialista con la revisión de 309 objetos entre uniformes históricos, balones, carteles y memorabilia, que reviven la cultura visual de este deporte en América, desde Uruguay 1930 hasta la actualidad.

Nuestra exposición está dividida a partir de las 11 copas mundiales que han sucedido en América, aunque también incluimos algunas copas que salen del relato oficial y que para nosotros era fundamental hablar, como el Campeonato Mundial de Futbol Femenil de 1971”, para poner en valor lo ocurrido con las pioneras en México, sin dejar de lado que fue aquel primer evento masivo relacionado con el deporte y las mujeres sucedió en nuestro país, detalló Giovana Jaspersen.

Por su parte, el escritor y académico Nicolás Valencia consideró que esta exhibición demuestra que el diseño no es neutral y que no nace de la nada, “sino que es también resultado de la historia, de discursos culturales, modas, percepciones; la idea del futuro se construye, es una respuesta de qué tan optimistas y pesimistas seamos sobre lo que nos depara en el futuro”.

Entre las piezas destacadas se encuentran los botines usados por Jaime Tubo Gómez, que datan de los años 70; un balón autografiado por Antonio La Tota Carbajal (1950), algunas bancas del Estadio Azteca, el balón usado en el partido inaugural de México 70 y una camiseta de la Selección Nacional de Brasil usada durante el Maracanazo, así como decenas de carteles, camisetas, boletos y fotografías, entre otros objetos.

CELEBRAN 80 AÑOS DE LA UNESCO

Con la firma de un convenio con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la presentación de la estrategia 2026-2031, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y la Cultura (UNESCO conmemoró el 80 aniversario de su creación y de promover la paz y la seguridad mediante la cooperación internacional.

En el Museo Nacional de Antropología, funcionarios de la Unesco firmaron el acuerdo con el INAH y develaron una placa para nombrar al museo como Bien Cultural Protegido en caso de un conflicto armado.

Esta firma representa una voluntad de fortalecer nuestra presencia en a protección salvaguarda y promoción del patrimonio cultural del país. El Museo Nacional de Antropología es uno de los referentes culturales más importantes de México y el mundo. Hoy se realizó la revelación del escudo azul emblema internacional para proteger los bienes culturales de alto valor para la humanidad, en situaciones de guerra o conflictos armados en el Marco de la convención de la Unesco para la protección de bienes culturales” comentó la secretaria de Cultura, Claudia Curiel.

Andrés Morales Arciniega, representante de la UNESCO en México dijo “Desde algunos sectores se cuestiona la pertinencia del sistema multilateral, por momentos se ponen duda la cooperación, el diálogo, la igualdad y el respeto por los derechos humanos, valores que llenan el sistema multilateral después de dos guerras mundiales y que son el horizonte de nuestro trabajo”.

-José Antonio García

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