Del exilio a la locura, Londres redescubre a Leonora Carrington

El Freud Museum de Londres abrirá sus puertas hoy a una exposición de la pintora surrealista mexicana Leonora Carrington, centrada en el trabajo que realizó en su paso en 1940 por un hospital psiquiátrico de la ciudad española de Santander.

La exposición, titulada Leonora Carrington - El surrealismo sintomático, que estará abierta al público hasta el 28 de junio, reúne sobre todo una decena de dibujos y una pintura realizados durante sus cuatro meses en un sanatorio de Santander.

Foto: Archivo Excélsior .

Carrington, que vivía en Francia, compartiendo su vida con el artista alemán Max Ernst, se refugió en España en 1939, huyendo de la Segunda Guerra Mundial, tras la detención de su compañero, quien logró escapar a Estados Unidos en 1940. Carrington y Ernst jamás volvieron a estar juntos.

Como consecuencia de una violación en Madrid, Leonora Carrington fue ingresada en el sanatorio santanderino.

Vanesa Boni, comisaria de la exposición indicó “Me interesé por el tema y me di cuenta de que casi no había nada publicado sobre esos dibujos y eso dio inicio a un proyecto de investigación”,

MEXICANA Y BRITÁNICA

Carrington, que nació en Clayton Green, en el norte de Inglaterra, en 1917, falleció en México en 2011, país que la acogió en 1942.

La exposición, la primera que se presenta sobre Carrington en Londres desde 1991, recoge alrededor de medio centenar de objetos, entre obras, cartas y otros escritos relacionados con su etapa española, entre 1939 y 1941, tras huir de Francia.

Estas obras de Carrington trazan un recorrido de desplazamiento, exilio y crisis psicológica”, explica Boni respecto a lo que se puede ver en la exposición en el museo, fue la casa de Sigmund Freud cuando escapó de la anexión nazi de Austria en 1938.

CULMINA MUESTRA SOBRE INDIGENISMO

Con una asistencia de 375 mil 120 personas, concluyó la exposición La mitad del mundo. La mujer en el México indígena, que se presentó en cuatro recintos culturales en Madrid, España.

La muestra, que difundió la relevancia de las mujeres en las culturas originarias del México antiguo, reunió 435 bienes patrimoniales.

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