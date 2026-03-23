Renuncia director de Gaceta UNAM tras error en portada dedicada a Jaime Sabines

El periodista Juan Pablo Becerra-Acosta Molina anunció su renuncia como director de la Gaceta UNAM, luego de que un error ortográfico apareciera en la portada de la más reciente edición dedicada al centenario del poeta Jaime Sabines.

“Presenté ya mi renuncia”, informó el periodista a través de redes sociales, donde también asumió la responsabilidad por la equivocación detectada en la publicación institucional de la Universidad Nacional Autónoma de México.

El error en la portada

La edición publicada este lunes estaba dedicada a conmemorar los 100 años del nacimiento de Jaime Sabines, uno de los autores más representativos de la literatura mexicana.

Sin embargo, la portada incluyó una palabra incorrecta que generó reacciones entre lectores y usuarios en redes sociales. En el texto se leía “desollan”, cuando la forma correcta, en ese contexto, era “desuellan”.

El error fue señalado por usuarios, quienes identificaron la diferencia y la difundieron junto con la imagen de la portada.

La explicación del periodista

Tras la circulación del error, Becerra-Acosta Molina explicó que la equivocación no correspondía a un fallo institucional, sino a una decisión editorial personal.

“Es una equivocación enteramente mía”, señaló, al tiempo que detalló el proceso que derivó en la publicación final.

De acuerdo con su explicación, la portada originalmente incluía la frase “versos desgarradores”, pero posteriormente decidió modificarla. Durante ese ajuste, realizado en conjunto con el equipo de diseño, se produjo el error ortográfico.

En el mismo mensaje donde anunció su salida, el periodista escribió:

“Como en el periodismo hay torpezas desgarradoras que arrancan la piel, que desuellan, presenté ya mi renuncia”.

Corrección en la versión digital

Tras la detección del error, la Gaceta UNAM actualizó su versión digital con la corrección correspondiente.

En la nueva versión, el texto de la portada ya presenta la frase adecuada: “versos que desuellan”, en referencia al estilo poético de Sabines.

La corrección se realizó el mismo día en que comenzó a circular la edición impresa con la errata.

Trayectoria en la Gaceta UNAM

Juan Pablo Becerra-Acosta Molina fue nombrado director de la Gaceta UNAM en 2021. Durante su gestión, encabezó la publicación oficial de la universidad, que difunde información académica, cultural y científica de la institución.

La Gaceta es uno de los órganos informativos más relevantes de la UNAM y forma parte de su comunicación institucional.