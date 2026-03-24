Cultura duplica recursos a festivales a través de PROFEST y rompe récord

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México informó sobre los resultados de la Convocatoria de Apoyo a Festivales Culturales y Artísticos (PROFEST) 2026, la cual alcanzó un récord histórico en el apoyo a encuentros culturales, con un crecimiento de 116 por ciento respecto a 2025.

Claudia Curiel de Icaza, secretaria de Cultura federal, destacó que la presente edición incrementa su recurso al doble, con lo que se establece un récord de apoyo a 149 festivales de las 32 entidades del país (ochenta más, respecto al año pasado), como parte del fortalecimiento del ecosistema cultural en los distintos territorios.

Se trata de una estrategia nacional que la Secretaría de Cultura del Gobierno de México impulsa, a través del Circuito Nacional de Festivales por la Paz, orientada a fomentar talento local, ampliar la presencia cultural en el territorio y generar espacios de encuentro entre comunidades y públicos en todo el país.

En esta edición, PROFEST también se articula con la estrategia de Territorios de Paz, mediante la cual se desarrollan acciones en el espacio público que fortalecen la vida comunitaria.

Festivales seleccionados para apoyo

Apoyo a Festivales Culturales y Artísticos. Especial

En el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, 30 de los festivales seleccionados tienen presencia en municipios y comunidades de Michoacán, con actividades en territorios como Uruapan, Zamora, Aquila, Cherán, Lázaro Cárdenas, Apatzingán, Zitácuaro y Paracho.

En tanto, 82 proyectos seleccionados llegarán a 46 municipios prioritarios, considerados como Territorios de Paz.

En lugares como Mazatlán, Oaxaca de Juárez, Colima, Manzanillo, Morelia, Uruapan, Zamora, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Ciudad Juárez y Tlalnepantla, los festivales tendrán actividades como parte de una estrategia para acercar expresiones culturales a comunidades y públicos en contextos prioritarios.

Mayor acceso a la cultura

La convocatoria se publicó el 12 de enero del 2026 y recibió más de 500 proyectos de todo el país a través de la Plataforma PROFEST.

La selección estuvo a cargo de Comisiones Dictaminadoras, que valoraron la solidez de las propuestas, su impacto en la vida cultural de las regiones, su viabilidad financiera, el fortalecimiento de circuitos culturales y su contribución a una oferta más incluyente y sustentable.

Las actividades beneficiadas con recursos aportados por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México mediante PROFEST serán de acceso libre y gratuito para toda la población.

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