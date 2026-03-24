El cometa MAPS pasará cerca de la Tierra: ¿podrá verse desde México?

El cielo de 2026 podría regalarnos uno de los eventos astronómicos más impactantes del año. El cometa C/2026 A1 (MAPS), detectado recientemente, se encuentra en una carrera contrarreloj hacia el Sol, en lo que los expertos consideran un fenómeno de "todo o nada".

Este tipo de cometas, conocidos como rozadores solares, pasan extremadamente cerca de la Tierra. En ese trayecto, enfrentan temperaturas y fuerzas gravitacionales extremas que pueden destruirlos… o, en casos excepcionales, hacerlos brillar con intensidad espectacular.

¿Qué hace especial al cometa MAPS?

El C/2026 A1 (MAPS) pertenece a la familia de Kreutz, un grupo de fragmentos que se cree provienen de un cometa gigante que se rompió hace siglos.

Estos objetos son famosos por su comportamiento impredecible y, es que algunos se desintegran antes de completar su paso, mientras que otros sobreviven y se convierten en auténticos protagonistas del cielo nocturno.

Actualmente, el cometa presenta un brillo moderado (magnitud 8.6), lo que significa que por ahora sólo puede observarse con ayuda de telescopios pequeños o binoculares potentes. Sin embargo, esto podría cambiar en cuestión de días.

Cometa Satoru Murata

¿Se podrá ver desde México?

La respuesta es sí… pero con matices. El C/2026 A1 (MAPS) será visible desde México, aunque no en las mejores condiciones posibles, ya que el hemisferio sur tendrá una ventaja por la trayectoria del cometa.

Aun así, los observadores en territorio mexicano tienen una ventana de oportunidad muy interesante, especialmente si el cometa sobrevive a su paso cercano al Sol.

Fechas clave para observar el cometa

Finales de marzo (ahora):

El cometa ya puede localizarse con telescopios pequeños. Se observa bajo en el horizonte Oeste-Suroeste justo después del atardecer.

4 y 5 de abril (momento crítico):

El 4 de abril alcanzará su perihelio, es decir, el punto más cercano al Sol. Aquí se definirá su destino: podría desintegrarse o intensificar su brillo de manera impresionante.

Del 8 al 15 de abril (mejor oportunidad):

Si logra sobrevivir, reaparecerá en el cielo del atardecer. Este sería el mejor momento para intentar verlo, incluso con binoculares o, en el mejor de los casos, a simple vista.

¿Podría verse a simple vista?

Existe una posibilidad real de que el C/2026 A1 (MAPS) alcance un brillo comparable al de Venus, uno de los objetos más luminosos del cielo.

En un escenario optimista, incluso podría ser visible durante el día, algo extremadamente raro en la observación de cometas. Sin embargo, los especialistas advierten que este tipo de predicciones son altamente variables.

Cometa Especial

¿Dónde y cómo observarlo mejor?

Para aumentar las probabilidades de verlo desde México, se recomienda:

Buscar un lugar con horizonte despejado hacia el oeste

Buscar un lugar con horizonte despejado hacia el oeste Alejarse de la contaminación lumínica de la ciudad

Observar justo después de la puesta del Sol

Utilizar binoculares o telescopio en las primeras etapas

Playas, campos abiertos o zonas elevadas son ideales para la observación.

Precaución: nunca mirar directamente al Sol

Dado que el cometa se acercará mucho al Sol en el cielo, es fundamental evitar apuntar instrumentos ópticos directamente hacia nuestra estrella. Esto puede causar daños oculares permanentes.

La observación debe realizarse únicamente cuando el Sol ya se haya ocultado o esté muy bajo en el horizonte.

¿Por qué es tan difícil predecir su comportamiento?

Los cometas rozadores solares como el C/2026 A1 (MAPS) son extremadamente volátiles. A medida que se calientan, pueden:

Aumentar su brillo repentinamente

Aumentar su brillo repentinamente Fragmentarse en múltiples partes

Perder material y debilitarse

Desaparecer sin previo aviso

Por ello, las estimaciones cambian constantemente conforme se obtienen nuevos datos.

Cometa

Un espectáculo que podría hacer historia

El destino del C/2026 A1 (MAPS) se definirá en cuestión de días. Para los amantes de la astronomía, este es un momento único: presenciar en tiempo real la evolución de un objeto que podría convertirse en uno de los cometas más brillantes de los últimos años… o en una historia fugaz.

En México, mirar al cielo en los próximos días no será solo una recomendación, sino una oportunidad de presenciar un fenómeno que, literalmente, se decide frente a nuestros ojos.

AAAT*