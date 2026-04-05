Desfile planetario en abril 2026: cuándo, a qué hora y cómo ver la alineación de cuatro planetas

Abril no deja de sorprender a grandes y pequeños por los distintos hechos astronómicos de este 2026 que se presentan. A muchos aficionados de la astronomía les gusta mantenerse informados sobre este tipo de eventos, ya que son poco comunes y permiten observar el cielo de una forma distinta

La alineación de cuatro planetas: Mercurio, Marte, Saturno y Neptuno, también conocida como desfile planetario, es un fenómeno que ocurre cuando varios planetas aparecen agrupados a lo largo de la ruta del Sol en el cielo (eclíptica), generando una ilusión óptica desde el punto de vista de la Tierra, en esta ocasión durante la madrugada.

En el hemisferio norte será visible aproximadamente 30 minutos antes de la salida del Sol, mientras que en el hemisferio sur las condiciones serán más favorables para su observación. Neptuno será el más difícil de distinguir debido a su baja visibilidad.

¿Cuándo y a qué hora ver el desfile planetario?

La fecha principal para observar este fenómeno será el 18 de abril de 2026, aunque su visibilidad podría extenderse durante algunos días alrededor de ese momento.

La mejor hora para apreciarlo será la madrugada, justo antes del amanecer, cuando el cielo aún esté oscuro y los planetas resulten más fáciles de distinguir.

Los planetas visibles serán Mercurio, Marte, Saturno y Neptuno; sin embargo, los tres primeros podrán observarse a simple vista, mientras que Neptuno requerirá apoyo óptico para poder apreciarse con mayor claridad.

Para una mejor experiencia de observación, se recomienda buscar un lugar con horizonte despejado y poca luz, lo que permitirá disfrutar el fenómeno con mayor nitidez.

Es importante recordar que se trata de una ilusión óptica: los planetas no están realmente alineados en el espacio, sino que desde la perspectiva de la Tierra parecen ubicarse en la misma franja del cielo conocida como la eclíptica.

cva*