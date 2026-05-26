Borges, entre laberintos ideológicos y un secuestro ficticio

Llevan a escena la figura y el pensamiento de Jorge Luis Borges (1899-1986), uno de los autores latinoamericanos más importantes del siglo XX, quien es desacralizado en la obra Borges no estaba ciego, del dramaturgo Enrique Olmos de Ita, que será dirigida por Claudia Rivera y que llegará al Foro Alternativo del Centro Cultural Helénico, del 30 de mayo al 7 de junio.

La obra, comenta a Excélsior Claudia Rivera, combina realidad y ficción para poner en el banquillo las ideas del escritor argentino que el próximo 14 de junio será recordado en su 40 aniversario luctuoso. Para ello se ubica a Borges en 1981, durante su tercera visita a México, en el que un grupo de guerrilleros lo secuestra para obligarlo a grabar un mensaje revolucionario.

Nuestra obra transcurre en ficcionar aquella visita de Borges a México, donde se encuentra con un par de guerrilleros jóvenes y revolucionarios, uno de ellos procedente de la Liga 23 de Septiembre, quien siente una profunda admiración por el autor argentino, pero que está enojado con él por algunas declaraciones públicas que ha dado y por su cercanía con personajes como Rafael Videla y Francisco Franco”, detalla Rivera.

Y agrega: “Entonces, estos jóvenes revolucionarios (Maura y Álvaro), que sienten admiración por él deciden secuestrarlo y obligarlo a retractarse y a reconsiderar sus posturas políticas. A partir de ese punto, veremos una serie de enredos entre estos jóvenes y Borges, aunque el autor es bastante firme en sus ideales y acude al misterio, a su intelectualidad y a las referencias mitológicas y poéticas para tratar de explicar por qué cree en lo que él cree”.

Lourdes Pérez Cesari, Daniel Serrano y Darío Pantaleón participan en el montaje "Borges no estaba ciego". Cortesía Fany Olguín.

Interpretado por el actor argentino Darío Pantaleón, este Borges es una persona apacible y ácida que no pierde la compostura y que desde la elegancia acude a laberintos intelectuales y evoca referencias literarias.

Sin embargo, nosotros sí nos damos una licencia poética y digamos que en esta ficción es cada vez más ácido y defensor de lo que piensa”.

Escrita por Enrique Olmos de Ita, el estreno de esta obra será el 20 de mayo. Foto: Cortesía Fany Olguín

Por ejemplo, en una parte de la pieza, Maura le dice a Borges que quisiera separar al escritor de su obra, expone la directora escénica, ante lo cual el autor le explica que eso no es posible, porque incluso de personalidades o artistas que pueden ser monstruos puede nacer mucha belleza… hasta que llega un punto en que este Borges empieza a juguetear con estos guerrilleros, pues, aunque él es el secuestrado, tiene la sartén por el mango”.

Borges no estaba ciego se presentará del 30 de mayo al 7 de junio, con funciones los sábados y domingos a las 20:00 horas, en el Foro Alternativo del Centro Cultural Helénico y cuenta con las actuaciones de Lourdes Pérez Cesari, Daniel Serrano y Darío Pantaleón.