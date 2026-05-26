Retoman diálogo por archivo de Octavio Paz y anuncian rescate en Teotihuacan

Las autoridades culturales informaron ayer que han retomado conversaciones con El Colegio Nacional (Colnal) para revisar la posesión del acervo documental de Octavio Paz —integrado por cartas, correspondencia y documentos—. Además, aseguraron que próximamente anunciarán la restauración de la Pirámide de Quetzalcóatl, en Teotihuacan, pendiente desde 2021; y adelantaron que en el segundo semestre del año reubicarán al Salón de la Plástica Mexicana (SPM) en la actual sede del Cencropam, en el Centro Histórico.

Así lo expusieron ayer Claudia Curiel, Marina Núñez Bespalova y Alejandra de la Paz, titulares de Cultura, de Desarrollo Cultural y del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, respectivamente, durante el lanzamiento del programa de actividades Mundial Social.

Respecto al acervo documental, Núñez Bespalova recordó que

desde hace poco más de un año se había acordado la entrega a El Colegio Nacional, misma que se detuvo por algunas diferencias y procedimientos judiciales que emprendió dicho organismo”.

Aseguró que, han retomado las conversaciones: “Estamos en pláticas nuevamente con ellos, con las nuevas autoridades, para que esto sea posible”.

Las autoridades culturales retomaron las conversaciones con las autoridades de El Colegio Nacional para garantizar la entrega del acervo documental de Octavio Paz. Foto: Juan Carlos Talavera

La funcionaria reconoció que ya hay un espacio en el Colnal para el archivo. “Pero lo que decidimos con el DIF de la CDMX, que finalmente es el encargado (del legado del poeta), es que primero terminemos de hacer toda la catalogación e inventario, que se concluirá en octubre, y que lo entreguemos con la debida digitalización.

Pero lo que decidimos con el DIF de la CDMX, que finalmente es el encargado (del legado del poeta), es que primero terminemos de hacer toda la catalogación e inventario, que se concluirá en octubre, y que lo entreguemos con la debida digitalización.

“De tal suerte que, como un archivo público, podamos nosotros exhibir digitalizados los documentos que se entreguen y, bajo algunas consideraciones, también que tienen que ver con la propiedad indudable del Estado mexicano sobre ese archivo. Pero ahora estamos trabajando en la catalogación”, aseguró.

Serpiente dañada

Por su parte, la secretaria de Cultura, Claudia Curiel, habló de la futura restauración de la Pirámide de Quetzalcóatl, también conocida como Pirámide de la Serpiente Emplumada, en Teotihuacan, la cual enfrenta un grave desgaste, reportado por Diego Prieto, extitular del INAH, desde 2021, como ha insistido Excélsior.

Próximamente se programará la restauración del Templo de la Serpiente Emplumada en Teotihuacan. Foto: Cortesía INAH.

“Para lo de la Serpiente tenemos un proyecto integral (que tendrá) un costo de 50 mdp, y es una intervención que haremos en una segunda etapa (en Teotihuacan), que ya está considerada, y que tenemos todo un equipo que está aportando fondos y que más adelante comentaremos la estrategia…, pero va a ser parte prioritaria esta obra.

“En las primeras acciones que hicimos este año (en Teotihuacan), nos parecía importante todo lo que tenía que ver con accesos, servicios y, por supuesto, que ese proyecto que se comenta —elaborado por el estudio Dos Puntos Arquitectura y encabezado por Francisco Javier Moctezuma Mendoza y Gonzalo Álvarez Tostado, dado a conocer en noviembre de 2022— se va a trabajar y va a ser parte de una de las obras prioritarias que tenemos”, aseguró la titular, aunque no estableció una fecha.

Y agregó: “Toda la restauración y preservación del patrimonio es una tarea constante, no se agota en una etapa ni en dos ni en tres; es la vocación del INAH, la vocación del INBAL y va a seguir siendo parte de lo que hagamos y lo que tendrán que hacer quienes lleguen en nuestro lugar”.

Próximamente comenzará la segunda etapa de la restauración del Templo de la Serpiente Emplumada. Cortesía INAH.

Curiel también habló de la Bodega Nacional de Arte, en Chapultepec:

“De la Bodega, pues ya está lista, se están haciendo algunos ajustes, recorridos, pero se empieza a mover la obra ya muy pronto y con la Presidenta estaremos avisando la fecha de inauguración.

“Ahorita, que es el Mundial, estamos priorizando esto (actividades artísticas), pero la Bodega ya está lista y se moverá muy pronto todo el equipo de Cencropam y en breve todas las piezas, que son 69 mil, vamos a irlas transportando con todos los protocolos de seguridad”, dijo.

Salón de la Plástica Mexicana, sin renta

Alejandra de la Paz habló sobre la nueva sede del SPM, que debió abandonar su espacio el pasado 30 de abril, como reportó este diario, e, incluso, adelantó que el INBAL ya cuenta con el proyecto arquitectónico de intervención, por lo que la nueva sede estará habilitada en el segundo semestre de este año.