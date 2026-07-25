Busan y el estuario del Nakdong, un ejemplo de conservación ambiental en Corea del Sur

Busan, Corea del Sur. La 48ª sesión del Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO convirtió a Busan en el centro de las discusiones internacionales sobre la conservación de sitios culturales y naturales de valor excepcional.

La ciudad anfitriona también alberga uno de los principales ejemplos de protección ambiental de Corea del Sur: el estuario del río Nakdong.

Como parte de las actividades organizadas por el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo de Corea, fue posible recorrer el Nakdong Estuary Experience Center, un espacio dedicado a la investigación, conservación y educación ambiental que permite comprender por qué este humedal es considerado uno de los ecosistemas más importantes del este de Asia y una pieza clave para la supervivencia de millones de aves migratorias.

Nakdong Estuary Experience Center, en Corea del Sur. Víctor Mattar

¿Por qué el río Nakdong es un punto estratégico para las rutas migratorias?

El río Nakdong, el más largo de Corea del Sur, desemboca en el mar formando un amplio sistema de humedales, marismas, bancos de arena e islas. Este paisaje constituye una estación esencial dentro de la Ruta Migratoria Asia Oriental-Australasia, una de las rutas migratorias de aves más importantes del planeta.

Cada año, millones de aves recorren miles de kilómetros entre el hemisferio norte y el hemisferio sur. Durante el invierno en Rusia, Siberia, Mongolia y otras regiones del norte, numerosas especies migran hacia zonas más cálidas para alimentarse y sobrevivir. Meses después, otras realizan el trayecto en sentido contrario.

La ubicación de la península de Corea, prácticamente a mitad del camino entre Oceanía y las regiones más septentrionales de Asia, convierte al estuario del Nakdong en un punto estratégico de descanso y alimentación durante estas largas migraciones.

Gracias a esta posición geográfica, el humedal mantiene actividad durante todo el año. Constantemente llegan, parten o permanecen temporalmente distintas especies, por lo que las labores de conservación se realizan de manera permanente.

Nakdong Estuary Experience Center, en Corea del Sur. Víctor Mattar

Un hospital para la fauna silvestre

La protección del ecosistema también incluye el rescate y rehabilitación de fauna silvestre. En el Nakdong Estuary Experience Center opera un hospital especializado donde biólogos, veterinarios y otros especialistas atienden aves lesionadas por colisiones, contaminación, redes de pesca o agotamiento tras sus extensos recorridos migratorios.

Los ejemplares reciben atención médica, alimentación especializada y procesos de recuperación antes de ser liberados nuevamente en la naturaleza cuando sus condiciones lo permiten.

El trabajo del centro no se limita a las aves. También brinda atención a mamíferos y otras especies silvestres heridas en distintas zonas de Busan, bajo un modelo integral de conservación que reconoce la función de cada organismo dentro del equilibrio ecológico.

Nakdong Estuary Experience Center, en Corea del Sur. Víctor Mattar

El "Paraíso de las Aves" y la importancia de la educación en la conservación de especies

Uno de los espacios más representativos del recorrido es el llamado "Paraíso de las Aves", destinado a ejemplares que ya no pueden regresar a la vida silvestre debido a lesiones permanentes, amputaciones o daños irreversibles en sus alas.

Más que mantenerlas aisladas, este espacio busca ofrecerles condiciones similares a su entorno natural. Desde ahí pueden observar y convivir con las aves migratorias que llegan cada temporada al estuario, escuchar sus cantos y seguir formando parte del ecosistema. La iniciativa refleja una visión de conservación centrada no solo en la supervivencia de las especies, sino también en su bienestar.

La educación ambiental constituye otro de los pilares del centro. Sus instalaciones reciben a estudiantes, familias, investigadores y visitantes de distintos países para explicar el funcionamiento de los humedales, su papel en la conservación de la biodiversidad, la regulación del clima y la protección de las rutas migratorias.

Nakdong Estuary Experience Center, en Corea del Sur. Víctor Mattar

En un contexto marcado por el cambio climático y la pérdida de hábitats, estos programas buscan involucrar a la sociedad en la protección del patrimonio natural y fomentar una mayor conciencia sobre la importancia de estos ecosistemas.

La experiencia del Nakdong también refleja uno de los principales mensajes que hoy impulsa la UNESCO: el patrimonio natural no solo debe conservarse, también debe darse a conocer. Comprender cómo funcionan estos espacios y el trabajo que implica preservarlos fortalece el compromiso social con su protección.