Así es Tongdosa, el templo que conserva intacta la tradición budista en Corea del Sur

Yangsan, Corea del Sur. Entre las montañas de la provincia de Gyeongsangnam-do, al sureste de Corea del Sur, se encuentra el Templo Tongdosa, uno de los recintos budistas más importantes del país y un referente de la historia y la espiritualidad de Asia.

Fundado hace más de 1,400 años, el complejo fue declarado Patrimonio Mundial de la UNESCO y destaca por conservar intactas muchas de las prácticas que dieron origen al budismo coreano.

Su nombre significa "pasar a través de la iluminación", una idea que resume la esencia del lugar: un espacio donde la tradición, la fe y la vida cotidiana han permanecido prácticamente sin cambios durante siglos.

Templo Tongdosa, en Yangsan, Corea del Sur. Víctor Mattar

Un templo donde Buda está presente sin una estatua

Tongdosa es conocido como el templo de Buda, aunque posee una característica que lo distingue de la mayoría de los complejos budistas. Su salón principal no alberga una gran estatua de Buda.

La razón es profundamente simbólica. Para la comunidad religiosa, el propio templo representa a Buda y sus enseñanzas.

Su arquitectura, las reliquias que resguarda y cada uno de sus espacios sagrados forman parte del centro de veneración, preservando una tradición que ha permanecido vigente durante más de un milenio.

Templo Tongdosa, en Yangsan, Corea del Sur Víctor Mattar

Caminar por sus patios, pabellones y senderos permite entender que el sitio no funciona únicamente como un atractivo histórico, sino como un templo vivo donde la actividad religiosa continúa todos los días.

Templo Tongdosa, en Yangsan, Corea del Sur. Víctor Mattar

Una rutina que no ha cambiado en siglos

El venerable Jin-ung, director de Asuntos Generales de Tongdosa, explicó que la rutina de los monjes prácticamente no ha cambiado desde la fundación del recinto. La jornada comienza a las 4:00 de la mañana con la primera ceremonia de oración dedicada a Buda. Después siguen sesiones de meditación y, alrededor de las 6:30 horas, los monjes participan en la limpieza del templo.

El resto del día transcurre entre labores comunitarias, estudio, trabajo y ceremonias religiosas. La alimentación también forma parte de esta disciplina: realizan una comida principal y una cena que se sirve alrededor de las 17:30 horas, antes de concluir las actividades diarias.

Templo Tongdosa, en Yangsan, Corea del Sur Víctor Mattar

Actualmente, Tongdosa alberga 270 monjes, de los cuales 150 residen en el templo principal. Además de ser uno de los principales centros espirituales del budismo coreano, el recinto también funciona como un espacio dedicado a la formación religiosa y a la práctica de la meditación, siempre en armonía con el entorno natural que lo rodea.

El templo abre sus puertas al mundo

En los últimos años, Tongdosa también ha despertado el interés de viajeros de distintas partes del mundo gracias al programa Temple Stay, una iniciativa que permite experimentar durante algunos días la vida monástica.

Quienes participan siguen los mismos horarios que los monjes, asisten a ceremonias religiosas, practican meditación y colaboran en algunas de las actividades cotidianas del templo. Más que una actividad turística, la experiencia ofrece la oportunidad de acercarse a una tradición espiritual que ha logrado mantenerse vigente durante más de 1,400 años.

Templo Tongdosa, en Yangsan, Corea del Sur Víctor Mattar

En un país reconocido por su innovación tecnológica, Corea del Sur también resguarda espacios donde el tiempo parece haberse detenido.

Tongdosa representa esa otra faceta del país: un lugar donde el patrimonio histórico, la espiritualidad y la vida cotidiana conviven en equilibrio, convirtiendo la visita en una experiencia que va mucho más allá del recorrido por un sitio emblemático.