Denuncian robo de "Comedian": desaparece el plátano que vale 5 millones de dólares

El domingo 31 de mayo, las autoridades del museo Pompidou-Metz al este de Francia reportaron a la policía el robo de un plátano. Esta fruta amarilla conformaba la pieza central de la polémica y millonaria obra "Comedian", creación original del artista visual italiano Maurizio Cattelan.

Un guardia de seguridad de las instalaciones notó la ausencia del objeto durante su ronda habitual del sábado por la tarde. La pieza original colgaba pegada a la pared con cinta adhesiva plateada para provocar a los espectadores y desafiar los conceptos tradicionales de la industria del arte.

Obra Comedian de Maurizio Cattelan. AFP

La institución cultural francesa lanzó un comunicado oficial a los medios para informar la interposición de una demanda penal contra quien resulte responsable. Los trabajadores del recinto actuaron de inmediato tras el descubrimiento y colocaron un plátano fresco de repuesto para mantener la exhibición abierta al público visitante.

Historial de daños y ataques a la obra conceptual

La naturaleza efímera del trabajo de Maurizio Cattelan exige el cambio de la fruta cada tres días para evitar su natural descomposición en la sala. En julio del año pasado, un visitante ingresó al lugar, arrancó la pieza de la pared y devoró el alimento frente a decenas de testigos atónitos.

El creador italiano reaccionó con marcado sarcasmo ante aquel incidente mediático y lamentó públicamente que el infractor no consumiera también la cinta adhesiva. En esa ocasión específica, el Centro Pompidou omitió cualquier acción legal, pero el nuevo ataque cambió por completo la postura inicial de los directivos del museo.

Mujer tomando una foto a Comedian. AFP

Los administradores del recinto justificaron la reciente demanda penal por la falta de identidad del nuevo perpetrador y la nula posibilidad de entablar un diálogo reparatorio. Los encargados de la galería exigieron absoluto respeto a las instalaciones físicas y al trabajo expuesto por los artistas de talla internacional.

El valor millonario y otras excentricidades de Maurizio Cattelan

La obra "Comedian" debutó con gran revuelo en el mercado durante la prestigiosa feria Art Basel de Miami Beach en 2019, logrando un precio inicial de 120 mil dólares. El artista performático David Datuna protagonizó el primer gran escándalo al comerse la fruta bajo el simple argumento de sentir hambre.

El valor comercial de la pieza escaló a niveles exorbitantes durante los últimos cinco años en el circuito de las subastas internacionales. Apenas en 2024, el empresario de criptomonedas Justin Sun pagó 5.2 millones de dólares por una copia certificada y la consumió frente a las cámaras en un evento de Hong Kong.

Mujer observando Comedian. AFP

El extenso catálogo del creador italiano incluye otras instalaciones controversiales de altísimo perfil mediático a nivel global. El artista fabricó un inodoro de oro sólido de 18 quilates bautizado como "America", una pieza sanitaria totalmente funcional que el autor ofreció al presidente Donald Trump para decorar la Casa Blanca.

El lujoso sanitario dorado también sufrió un robo espectacular en el año 2020 durante una exposición montada en el Reino Unido. Un tribunal británico declaró culpables a dos hombres en marzo pasado, pero las autoridades correspondientes jamás recuperaron el metal precioso que fue desmantelado casi de inmediato.