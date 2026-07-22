La danza frente al tiempo: Francisco Córdova lleva "Delay" al Cervantino

El tiempo, la caducidad del cuerpo y la aceleración de la vida cotidiana son tres temas que el coreógrafo Francisco Córdova aborda en la pieza Delay, que llevará al Festival Internacional Cervantino (FIC), el 14 de octubre, y que también arribará a escenarios de León y San Luis Potosí.

En principio, quería hablar del tiempo y nombrarlo sin llegar al cliché de utilizar el símbolo del reloj como se acostumbra. Y en esa búsqueda llegué al símbolo de la luna, donde ésta se convirtió en un testigo sobre la humanidad, las civilizaciones y sobre aquello que acongoja o que sucede en el entorno del ser humano”, comentó en entrevista con Excélsior.

Así que la imagen lunar, en esta pieza dancística en la que participan siete bailarines de la agrupación Physical Momentum, se convirtió en ese símbolo de la vida y la muerte del ser humano.

“Eso me llevó a multiplicar la idea y colocar tres dispositivos escenográficos de gran formato, en donde la luna, que es el principal intérprete visual, aparece en un formato de 10 metros, otra de cinco metros, y una más de tres metros, que representan la atemporalidad donde cada dimensión es un tiempo. Así que la luna de mayor volumen refiere el pasado, la intermedia es el presente y la más pequeña, el futuro”, expuso.

La pieza, abundó el coreógrafo, se divide en 11 cuadros o escenas, donde se aprecian paisajes muy construidos o ya muy alineados, que generan una estructura visual poderosa en donde se puede decir el significado de un cuadro específicamente. Así que Delay habla de este tiempo y sobre la caducidad del cuerpo en ese espacio abstracto.

En este 2027 la agrupación Physical Momentum cumple sus primeros 20 años de vida. Foto: Cortesía Physical Momentum.

Francisco Córdova –que celebrará, en 2027 el 20 aniversario de la compañía Physical Momentum, alista el estreno de Región en clave, basada en el concepto de la caverna de Platón– también comenta que en casi todas las piezas que ha desarrollado se encuentra el tema del existencialismo humano.

Pero ese existencialismo lo traté de dialogar y desarrollar hacia lo técnico y esa es la parte que me gustó porque busca hacer el diálogo entre la simbología lunar y la interpretación de la danza que nos llevó a la esperanza y hacia un lugar melancólico que no lo mencionamos”.

El nombre de la pieza, apunta el coreógrafo, “viene de un término musical que significa retraso y es todo aquello que llega tarde, por lo que la música fue parte fundamental de generar esta atmósfera sonora acorde con lo visual y con el cuerpo, ya que a través de toda esta investigación –del maestro Manuel Estrella, que contó con apoyo del Sistema Nacional de Creadores– buscó cómo se siente ese espacio desde lo sonoro, por lo que se trata de una pieza de escucha y contemplación”, concluye.