El silencio sepulcral ha tomado los pasillos del MUNAL (Museo Nacional de Arte). Los amantes del arte se topan con candados inesperados en las puertas de los recintos culturales más emblemáticos del corazón de la capital del país.

Comunicados emitidos por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), junto con reportes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), confirman la suspensión de actividades presenciales debido a causas de fuerza mayor.

MUNAL cierra sus puertas de forma indefinida: ¿qué otros museos no están abiertos? Canva

¿Por qué el MUNAL cierra sus puertas de forma indefinida?

El MUNAL cierra sus puertas de manera temporal e indefinida debido al plantón de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en el Centro Histórico, una medida necesaria para garantizar la seguridad de los visitantes y el acervo.

Las manifestaciones sociales complejas que bloquean las vialidades del primer cuadro capitalino imposibilitan el acceso regular al personal y a los viajeros. La parálisis operativa busca salvaguardar las invaluables colecciones pictóricas que alberga este magno espacio arquitectónico.

Ante este panorama adverso, las autoridades instan a la comunidad a verificar el estado de la contingencia en los canales informativos del inmueble, el cual se mantendrá sin recibir visitas presenciales hasta nuevo aviso.

MUNAL cierra sus puertas de forma indefinida: ¿qué otros museos no están abiertos? Canva

¿Qué otros recintos culturales de la SHCP permanecen inhabilitados?

Los recintos culturales de la SHCP que permanecen cerrados al público en el Centro Histórico son el Museo de Arte de la SHCP, el Centro Cultural y la Galería de Arte, además del Palacio Nacional.

Al encontrarse geográficamente ubicados dentro del perímetro de los bloqueos gubernamentales y sindicales, estas dependencias federales activaron protocolos de seguridad patrimonial. La interrupción de su cartelera es ajena a la agenda de los directores.

Para monitorear la eventual reapertura de la vida museística interna, se aconseja seguir el perfil oficial de Instagram de la Secretaría de Hacienda o ingresar de forma continua a su plataforma digital especializada.

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¿Cuáles son los museos importantes que sí operan con total normalidad?

Los museos importantes que sí operan con total normalidad son el Museo Nacional de Antropología (MNA) y el Museo del Templo Mayor, los cuales mantienen sus horarios regulares y participan activamente en las Noches de Museos.

Pese a que estas instituciones sufrieron cierres logísticos intermitentes durante periodos previos, el calendario de exhibiciones transcurre sin contratiempos, consolidándose como las mejores opciones para los viajeros que buscan alternativas de fin de semana.

De igual forma, el emblemático Museo Dolores Olmedo ha reabierto sus puertas tras un prolongado proceso de renovación estética y museográfica, ofreciendo una excelente alternativa de esparcimiento en la zona de Xochimilco.

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Recomendaciones digitales indispensables para evitar contratiempos en tu visita

Las recomendaciones digitales indispensables consisten en consultar las cuentas oficiales de la Secretaría de Cultura y el Twitter de cada espacio justo antes de salir de casa para validar la disponibilidad horaria actual.

Debido a la naturaleza cambiante del entorno urbano, los estatus de operación pueden modificarse de un momento a otro, por lo que las redes sociales son los únicos canales con actualización en tiempo real.

Considerar opciones periféricas fuera del centro de la ciudad te garantizará una experiencia enriquecedora y libre de estrés vial, permitiéndote disfrutar de las carteleras alternativas que continúan operando con normalidad.

No permitas que los imprevistos urbanos frenen tu pasión por conocer el pasado y el arte de nuestro país. Elige rutas alternativas en zonas despejadas de la capital y consulta los canales digitales oficiales para armar un itinerario cultural dinámico y seguro este fin de semana.