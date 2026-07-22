Qué santo se celebra hoy 22 de julio: Santa María Magdalena y cómo invocar su consuelo en la pérdida

¿Sabías que una de las figuras más influyentes del cristianismo no fue un obispo ni un guerrero, sino la primera mujer en presenciar la Resurrección? Este miércoles, el santoral resplandece al recordar a Santa María Magdalena, un alma mística cuya devoción radical la llevó a ser liberada de siete demonios antes de convertirse en el pilar que sostuvo la fe de los primeros discípulos.

La máxima jerarquía eclesiástica ratifica su estatus; según decretos emitidos por la Congregación para el Culto Divino y difundidos por el Vaticano, su conmemoración posee el rango de "Fiesta", equiparándola litúrgicamente con los mismísimos apóstoles debido a su rol crucial en el Evangelio.

Qué santo se celebra hoy 22 de julio: Santa María Magdalena y cómo invocar su consuelo ante la pérdida Canva

Quién fue Santa María Magdalena, la gran figura del santoral de hoy

Santa María Magdalena fue una fiel seguidora de Jesucristo, liberada por Él de graves males espirituales, que permaneció al pie de la cruz y se convirtió en la primera testigo de la Resurrección.

Su lealtad incondicional desafió el miedo a las autoridades de la época. Mientras la mayoría huía, ella permaneció firme durante la crucifixión en el Gólgota y acudió al sepulcro al alba.

Por este motivo, San Agustín y la tradición católica la denominan la "Apóstol de los Apóstoles". Su vida simboliza el poder del arrepentimiento sincero, el amor puro y la transformación espiritual absoluta a través de la gracia divina.

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Qué milagros y auxilio se le piden al santo del 22 de julio

Al santo del 22 de julio se le implora auxilio ante crisis de fe, superación de adicciones, sanación de heridas emocionales del pasado y el consuelo profundo frente a la pérdida de seres queridos.

María Magdalena intercede con fuerza por las personas que atraviesan depresiones o batallas espirituales intensas, devolviéndoles la esperanza y la claridad mental cuando se sienten atrapadas en la oscuridad de su propia mente.

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Qué otros santos se celebran hoy miércoles 22 de julio

Más allá de la gran solemnidad de la jornada, el Martirologio Romano conmemora hoy miércoles 22 de julio a un grupo selecto de mártires y confesores que enriquecen la fe de la Iglesia.

Entre las figuras que completan el calendario de esta fecha se encuentran:

San Vandregisilo: Abad del siglo VII venerado por su profunda entrega a la vida eremítica y monástica.

Abad del siglo VII venerado por su profunda entrega a la vida eremítica y monástica. San Platón de Ancira: Joven mártir que defendió su fe con heroísmo frente a las torturas paganas.

Joven mártir que defendió su fe con heroísmo frente a las torturas paganas. Santa Síntique de Filipos: Colaboradora de San Pablo mencionada en las escrituras por su labor evangelizadora.

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Oración a Santa María Magdalena para solicitar su intercesión

La oración a Santa María Magdalena es un puente de fe diseñado para solicitar la gracia de un amor ardiente por Dios y la fortaleza para vencer cualquier tentación.

Plegaria de Transformación y Consuelo

Oh Santa María Magdalena, tú que por la misericordia de Jesús fuiste sanada y elegida para ser la primera mensajera de la alegría pascual, atiende mi humilde súplica en este día.

Tú que conociste el peso de las cadenas espirituales y el dolor de la pérdida, intercede por mí para que reciba la fuerza necesaria para superar mis debilidades y sanar mis heridas.

Alcanza para mí la gracia de un corazón puro y perseverante, capaz de buscar siempre al Señor. Amén."

Abraza la jornada con la certeza de que ninguna sombra del pasado es más grande que la luz que hoy se te ofrece. Reflexiona en este testimonio de fidelidad antes de dar la bienvenida a las memorias litúrgicas que el santoral nos presentará mañana.