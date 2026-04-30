Las múltiples formas y usos dados al barro a lo largo de 3 mil años. Así podría describirse la exposición “Barro y cerámica en México. Poéticas de lo utilitario” que abre hoy en el Palacio de Iturbide, con más de 670 piezas creadas por una centena de ceramistas, estudios y talleres.

La muestra, que permanecerá hasta el 13 de septiembre, incluye algunas piezas prehispánicas, platones de cerámica mayólica hechos en el taller de Miguel Hidalgo y Costilla, ejemplares de la alfarería Aldana, de la Casa Brena, un biombo de cerámica, piezas de la familia Soteno, de Marcela Calderón Bony y Teodora Blanco, por mencionar algunos ejemplos.

Durante un recorrido realizado ayer, Juan Coronel Rivera, cocurador de la muestra, comentó que una de las ideas que busca posicionar la muestra es que “el mundo indígena no tiene que ver con el arte popular, porque estas son obras que vienen de estructuras de una civilización, es decir, o son otomí, mazahua o nahuas, pero no son arte popular, sino expresiones mayas u olmecas”.

Exposición Barro y cerámica en México: Palacio de Iturbide 2026 Fotos: Elizabeth Velázquez

Miguel Hidalgo: ¿El padre del diseño en México?

Además, destacó la influencia mozárabe, del mundo chino, el impacto de la Nao de China y lo africano, y consideró que la cerámica no se debe dividir por países ni continentes. “Si yo le quito las cédulas a todo lo que ustedes ven aquí, me van a decir que todo es mexicano, siendo que eso es africano, aquello viene de Estados Unidos, etcétera”.

En su oportunidad, Ana Elena Mallet, cocuradora de la muestra, destacó que la exposición “son dos miradas encontradas con la idea de hallar las diferencias y similitudes entre el barro y la cerámica en lo popular y lo contemporáneo”, en qué momento empezó la discusión de lo contemporáneo.

“Y quiero decirles que se fijen cómo toda la exposición está basada en la vasija, ese objeto primario que se hace más grande, más pequeño, se desparrama, se transforma”, expuso.

Además, destacó lo que sería el primer indicio del diseño en nuestro territorio. ¿Ustedes sabían que el cura Hidalgo fue, además de padre de la Patria, uno de los padres del diseño?, planteó Mallet, debido a que el cura Hidalgo empezó en Dolores, Hidalgo, una serie de talleres para impulsar a los indígenas de la zona a ser productivos a partir de los oficios”, como detalló en el recorrido.

Exposición Barro y cerámica en México: Palacio de Iturbide 2026 Fotos: Elizabeth Velázquez

Durante el recorrido, Juan Coronel destacó que, por primera vez en la historia, esta exposición reúne todas las expresiones, desde que empezó la cerámica en México hasta el día de ayer, incluyendo lo moderno, lo contemporáneo, el arte popular y el arte indígena.

Por su parte, Mallet destacó que es la primera vez que se hace una revisión de este tipo desde el diseño y expuso que para esta ocasión se decidió dejar fuera a los escultores ya conocidos porque la mayoría de quienes aparecen en este recorrido nunca había aparecido en un museo.

También señaló que uno de los retos para integrar la muestra es que no existe un directorio de ceramistas en el país.

Exposición Barro y cerámica en México: Palacio de Iturbide 2026 Fotos: Elizabeth Velázquez

“Parte de lo que empezamos a hacer al principio fueron directorios, porque hay ceramistas en todo el país, pequeños talleres, y lo que empezamos a hacer fue que, conforme íbamos visitando talleres o colecciones, alguien nos recomendaba y deberíamos revisar cuántos talleres visitamos”.

El fin de las minas: la crisis del barro en Tonalá

Finalmente, reconoció que el crecimiento de la mancha urbana, como ocurre en Tonalá y Tlaquepaque, ha erradicado las minas de barro.

“Tonalá surgió como población desde el siglo XIII, es decir, antes de la llegada de los españoles porque era un pueblo donde había minas de tierra y el barro de Tonalá era súper maleable y resistente a las quemas, era un barro importante.

“Sin embargo, hoy ya no hay minas de barro en Tonalá, así que la gente tiene que caminar y caminar, o la mayor parte de los talleres industriales trabajan con pastas que compran en las tiendas. ¿Y por qué ha pasado?, pues, porque la mancha urbana en Guadalajara ha crecido y se ha extendido”, aseveró.