Cuántas veces ha sido robada la Mona Lisa es una pregunta que despierta fascinación global y cuya respuesta exacta sorprende a millones de amantes del arte. La icónica obra maestra pintada por Leonardo da Vinci es, sin lugar a dudas, el objeto cultural más vigilado y protegido del planeta.

Registros históricos detallados del Museo del Louvre y archivos de la Biblioteca del Congreso confirman el número exacto de hurtos exitosos que ha sufrido la pieza. Los documentos demuestran que, más allá de los constantes intentos de vandalismo, la seguridad del museo ha sido vulnerada de forma histórica.

¿Cuántas veces ha sido robada la Mona Lisa? Canva

El número real de robos de la obra de Da Vinci

La Mona Lisa ha sido robada con éxito exactamente una vez en toda su historia, un célebre hurto ocurrido el 21 de agosto de 1911 que, irónicamente, la convirtió en el fenómeno mundial que es hoy en día.

Antes de este suceso, la pintura no gozaba de la desmesurada fama masiva actual y era una pieza más del renacimiento.

El responsable del golpe fue Vincenzo Peruggia, un carpintero italiano que trabajaba en el propio mantenimiento del museo parisino.

El empleado conocía a la perfección las fallas de seguridad del recinto y los horarios de los guardias de turno.

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Cómo ocurrió el atraco más famoso del siglo XX

El ladrón descolgó la pintura de la pared, retiró el marco de madera en una escalera oculta y salió del Museo del Louvre caminando con la tabla escondida debajo de su ropa de trabajo.

Peruggia pasó la noche escondido dentro de un armario del museo y actuó a la mañana siguiente con total tranquilidad.

La policía francesa tardó más de veinticuatro horas en notar la ausencia de la valiosa obra de Da Vinci.

Las autoridades pensaban inicialmente que el lienzo se encontraba en el taller fotográfico para un catálogo interno de la institución.

El cuadro permaneció oculto en un apartamento de París durante dos años dentro de una maleta con doble fondo.

El delincuente fue capturado en 1913 cuando intentó vender la obra a Alfredo Geri, un anticuario en Florencia.

Peruggia alegó que su motivación era el patriotismo, pues deseaba devolver la obra a su Italia natal tras el expolio napoleónico.

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Intentos de vandalismo y ataques a la Gioconda

Aunque solo ha sido hurtada una vez, la pintura ha sufrido múltiples ataques con ácido, piedras, tazas de café, pasteles e intentos recientes de robo frustrados gracias a su impenetrable urna de cristal blindado.

En el año 1956, un hombre lanzó ácido sobre la parte inferior del lienzo, dañando gravemente los pigmentos.

Meses después, un visitante boliviano arrojó una piedra que desprendió un trozo de pintura cerca del codo izquierdo.

Debido a estos incidentes, el Louvre instaló un vidrio a prueba de balas que la protege de cualquier agresión exterior.

En años recientes, activistas ecológicos han lanzado pasteles y sopa contra el cristal para llamar la atención de los medios.

La obra permanece hoy totalmente a salvo, vigilada por sistemas de biometría (tecnología de reconocimiento basada en características físicas) de última generación.

Cada atentado frustrado no hace más que agigantar el misticismo y el valor económico de esta enigmática sonrisa renacentista.