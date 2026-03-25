¡Revive tu infancia con Cri-Cri! Habrá concierto especial en el Castillo de Chapultepec

¿Te acuerdas de los clásicos del Grillito Cantor? Si creciste escuchando canciones como “El Ratón Vaquero”, “La Patita” o “El Chorrito”, prepárate para un momento lleno de nostalgia, porque habrá un especial de Cri-Cri que promete hacerte viajar directo a la infancia.

Para muchos, estas canciones forman parte de los recuerdos más entrañables: desde los festivales escolares hasta las tardes escuchando historias musicales. Y si eres de la generación de los 90, seguramente más de una vez bailaste alguno de estos temas.

Ahora podrás revivir estos clásicos y compartirlos con tus hijos, en un evento pensado para toda la familia. Aquí te contamos dónde y cuándo será este concierto especial de Cri-Cri.

¿Qué habrá en el concierto de Cri Cri?

Durante este concierto podrás disfrutar canciones que han marcado generaciones, como “Caminito de la Escuela”, “La Marcha de las Letras” y “El Chorrito”, interpretadas en un ambiente familiar y lleno de nostalgia.

La presentación contará con la participación de la soprano Rebeka Mendoza, acompañada por los pianistas Servando Rascón y Adriana Pimentel, quienes darán vida a estos temas que han acompañado a varias generaciones.

Concierto de Cri Cri en Castillo Chapultepec, CDMX: fechas Foto: Canva

¿Cuándo es el concierto de Cri Cri?

Si quieres vivir este momento lleno de recuerdos, podrás hacerlo el sábado 28 de marzo a las 12:00 horas en el Castillo de Chapultepec, ubicado en Av. Heroico Colegio Militar 172, Bosque de Chapultepec I Sección, Miguel Hidalgo, Ciudad de México.

El costo de entrada es:

$105 pesos entrada general

$105 pesos entrada general $210 pesos para extranjeros

Además, al realizarse al mediodía, tendrás tiempo para disfrutar otras actividades en el Bosque de Chapultepec después del concierto.

Concierto de Cri Cri en Castillo Chapultepec, CDMX: fechas Foto: Canva

¿Cómo llegar al Castillo de Chapultepec?

La forma más sencilla de llegar es en Metro, bajando en la estación Chapultepec de la Línea 1 (rosa). Desde ahí puedes caminar hacia el Bosque de Chapultepec hasta llegar al castillo.

¿Cuál es la historia del Grillito cantor?

El creador de este universo musical fue Francisco Gabilondo Soler, quien dio vida a Cri-Cri en 1934.

El compositor mexicano creó canciones dirigidas principalmente a los niños, aunque con el paso del tiempo se convirtieron en clásicos que también disfrutan los adultos.

A lo largo de su carrera, Gabilondo Soler compuso más de 220 canciones y dio vida a más de 500 personajes que habitan en sus historias musicales.

Concierto de Cri Cri en Castillo Chapultepec, CDMX: fechas Foto: Canva

¿Cuáles son las mejores canciones de Cri-Cri?

Gracias a su creatividad musical, Francisco Gabilondo Soler recibió diversos reconocimientos a lo largo de su vida. Entre ellos destacan:

Reconocimiento como Orizabeño Distinguido

Reconocimiento como Orizabeño Distinguido Miembro de la Sociedad Astronómica de México

Socio fundador de la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM)

Miembro activo de la Sociedad Astronómica de México en 1951

Entre las canciones más populares de Cri-Cri se encuentran:

La Marcha de las Letras

La Marcha de las Letras Di por qué

El Chorrito

El Negrito Bailarín

Negrito Cucurumbé

Gato de Barrio

El Ropavejero

Barquito de Nuez

Concierto de Cri Cri en Castillo Chapultepec, CDMX: fechas Foto: Canva

Sin duda, este concierto será una oportunidad perfecta para recordar los clásicos con los que crecieron muchas generaciones y compartirlos con los más pequeños, demostrando que la música de Cri-Cri sigue vigente y conquistando nuevos públicos.