El compositor Aurés Moussong realizará el estreno de su obra 'Magma Flux' en la CDMX

El compositor mexicano Aurés Moussong (CDMX, 1984) realizará el estreno mundial de su obra Magma Flux, el próximo domingo 15 de noviembre, a las 19:00 horas, en el Jardín Escénico Chapultepec, que contará con la interpretación del fagotista Ehécatl Flores, en el marco del Foro Internacional de Música Nueva Manuel Enríquez.

Moussong comentó, en entrevista con Excélsior, que su obra “es un concierto para contrafagot solo que interpretará Ehecatl Flores, en cuyo concierto también se incluirán obras de Giacinto Scelsi, Ana Beyron y José Luis Hurtado”.

“Es una reinterpretación de una obra previa, titulada Magma (2020), aunque ésta es una versión para contrafagot y electrónica. Digamos que todos los materiales están derivados o incluso hay algunas citas de la primera obra, que están reestructuradas y recolocadas”.

El contrafagot como protagonista: una exploración sonora profunda

¿Cómo definiría esta obra? “Es mucho más experimental y podría decir que es una invitación a las profundidades de la tierra. Además, la inspiración proviene de exprimir las posibilidades sonoras del timbre grave que caracteriza al contrafagot, instrumento que ha sido relegado como apoyo para la orquesta, pero que tiene unas posibilidades expresivas enormes.

“Así que en esta obra lo que quise fue utilizarlo como un instrumento solista por derecho propio y no sólo como un instrumento de relleno”, abundó.

Por otro lado, Aurés Moussong comentó que el pasado 8 de noviembre también estrenó la obra orquestal “Ve”, en la Sala Nezahualcóyotl, con la Orquesta Juvenil Eduardo Mata (OJUEM) y bajo la dirección de José Areán.

'Ve': un homenaje orquestal a la memoria de su padre

El compositor mexicano Aurés Moussong estrenó la obra 'Ve' con la OJUEM. Cortesía Aurés Moussong

“Esta otra obra la compuse después de que mi padre falleciera, y es un título significativo e íntimo porque fue la última palabra literalmente que escuché de su persona en vivo, aquel día de agosto del 2018, cuando tomé el vuelo hacia Budapest, donde comenzaría mi nuevo proyecto de estudio… aunque jamás imaginé que sería la última vez que lo iba a ver”, expuso.

Así que, para el compositor, “esa palabra tan sencilla condensa la idea de la partida como un impulso irrevocable que es también un recordatorio, para mí, de abrirme hacia la incertidumbre, a continuar y perseverar”.

Y agregó: “Él tenía 82 años y falleció de muerte natural, pero fue una despedida inesperada, así que Ve es un homenaje emocional a esa relación entre padre e hijo, en donde la música se mueve entre gestos contenidos, expansiones sonoras y una parte onírica que oscila entre la claridad y momentos más turbios. Digamos que es una pintura musical que condensa la emoción de ese lazo afectivo”.