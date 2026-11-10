De Mascagni a Elena Garro: un encuentro de pasiones en Bellas Artes.

El director de orquesta regiomontano Felipe Tristán debutará en el Palacio de Bellas Artes con el montaje de las obras Cavalleria Rusticana, de Pietro Mascagni, y La señora en su balcón, de Luis Sandi y Elena Garro, que tendrán funciones los días 10, 13 y 15 de diciembre.

“Es un debut muy esperado, así que es importante para mí llegar a Bellas Artes, es un honor y un placer, porque siendo mexicano y con una trayectoria en Estados Unidos, Europa y Asia, es un sueño volver a casa, a mi país y al máximo escenario con la Ópera de Bellas Artes”, comentó en entrevista con Excélsior .

Y agregó: “He estado en importantes recintos en distintas partes del mundo, pero es muy importante por ser parte de mí, de mi país y de quien soy. Además, es un recinto con el cual he anhelado colaborar y ser parte del proceso creativo, presentando una ópera mexicana y una ópera italiana del verismo, género por el cual tengo una gran afinidad”.

Tristán, quien arribó el domingo a la CDMX, destacó que Cavalleria Rusticana, que es una de las primeras grandes obras del verismo, tiene mucha conexión con La señora en su balcón, obra de Elena Garro con música de Luis Sandi.

Felipe Tristán dirigirá en Bellas Artes los días 10, 13 y 15 de diciembre. Foto: Cortesía Fedor Vasiliev.

El verismo, dijo,

es un periodo de la música por el cual he tenido afinidad durante muchos años y he encontrado que 'La señora en su balcón' es casi una ópera verista, en el sentido de lo directo, lo crudo y lo pasional, pero al mismo tiempo por lo tierno de cómo se maneja la historia, alejándose de la tragedia épica que, a veces, solemos ver en la ópera”, expuso Tristán.

¿Cómo definiría a La señora en su balcón? “Es una gran obra teatral de Elena Garro con música de Luis Sandi –que coincide con el 30 aniversario luctuoso del compositor, quien hizo tanto por la música en México y es la primera vez que la trabajo–, aunque en el proceso de preparación he descubierto que la relación entre estas dos obras va mucho más allá de lo que pensé. Casi podríamos decir que se trata de otra obra verista per se hablando del género operístico”, expuso.

Dicho montaje contará con la interpretación de la contralto Tatiana Burgos de Santiago (Clara de 50 años), a la soprano Enivia Muré (Clara de 40 años), la soprano Jacinta Barbachano (Clara de 20 años), Belén Marín (Clara de 8 años), el tenor Eduardo Niave (Profesor García) y el barítono Jorge Lagunes (Andrés).

Y agregó: “En el caso de La señora en su balcón, Clara –que es nuestra protagonista de 50 años– está recordando sus memorias y los momentos que fueron cruciales en su vida.

El director de orquesta regiomontano debutará en el Palacio de Bellas Artes con "Cavalleria Rusticana" y "La señora en su balcón". Foto: Cortesía Fedor Vasiliev.

No quiero dar un spoiler, pero es una obra bella, intensa, dramática y verista, aunque lo digo con precaución, porque al ser una obra del siglo XX, no se percibe el verismo de Pietro Mascagni del siglo XIX”, acotó.

¿Qué destacaría de Cavalleria Rusticana? “Sabemos muchísimo al respecto de sus roles: Turiddu (Eduardo Niave), Santuzza (Enivia Muré), Mamma Lucia (Tatiana Burgos De Santiago), Lola (Jacinta Barbachano) y Alfio (Jorge Lagunes), quienes contemplan un triángulo trágico amoroso, en el que se habla de la traición, la memoria, la pasión y los recuerdos.

¿Tradicionalmente no se ponen ambas obras en una misma función? “Es una apuesta por empatar ambas obras. Por lo general, alrededor del mundo Cavalleria Rusticana se presenta con I Pagliacci, de Ruggero Leoncavallo. Pero en este caso, se decidió La señora de su balcón, y ahí es donde viene mi grata sorpresa de cuán relacionadas están. Ojalá que otras casas de ópera revisen el dato y hagan lo mismo.

“Ambas son historias directas y muy cotidianas. No son esas tragedias épicas ni historias de deidades, sino al contrario: historias humanas, de las cuales el público puede ser protagonista e identificarse”, apuntó.

¿Cómo ha sido el trabajo con la Compañía Nacional de Ópera sin Marcelo Lombardero? “Es todo un equipo. He estado en contacto con gente que tiene la institución bajo control. Me contacto con Lilia Maldonado, con Marcos Fernández. Por mi cuenta, todo ha fluido fácilmente, sin atropellos, y la producción ha avanzado bien en cuanto a planeación.