"La Minerva", de Juan Pablo Contreras, conquista Estados Unidos

El compositor mexicano Juan Pablo Contreras realizó el estreno del concierto para violín y orquesta La Minerva, en Estados Unidos, y anuncia que próximamente otras cuatro agrupaciones orquestales la interpretarán en Washington, San Antonio, Seattle y Tacoma.

La obra, creada como un homenaje a la mujer mexicana que cruza fronteras, fue estrenada el pasado 24 de octubre con la Mankato Symphony, bajo la dirección de Ernesto Estigarribia y contó con la participación de la violinista Sabrina Tabby.

La Minerva es un concierto que escribí en 2021, después lo grabamos para un disco con Universal Music Mexico; fue nominada al Latin Grammy en 2024 y son cinco orquestas americanas las que se suman al estreno de esta obra”, comenta el compositor de Mariachitlán, que ya ha sido interpretada en al menos 200 conciertos.

Contreras detalla que la historia de esta obra es muy tapatía. “El punto de partida fue imaginarme a la diosa Minerva, que es la guardiana de mi ciudad natal, con un violín en lugar de su escudo y con un arco en lugar de su lanza, y que fuera ella la que estuviera en el teatro llenándolo con su majestuoso sonido, y llevando este mensaje que es una celebración de la mujer mexicana”, explicó a Excélsior Contreras.

Esta pieza de Juan Pablo Contreras está inspirada en La Minerva, la guardiana de la ciudad de Guadalajara. Foto: Cortesía Juan Pablo Contreras.

La obra se divide en tres movimientos: Canción de amor, que evoca una balada ranchera; Polka taconeada que incorpora el taconeo de la solista como alusión a las marchas por los derechos de las mujeres del 8M; e Himno a la Mujer, un huapango triunfal que crece desde un rasgueo del violín hasta el canto de toda la orquesta.

¿Qué significa para usted que esta obra se programe con varias orquestas?

Es una suerte tremenda que se estrene una obra con múltiples orquestas y solistas en un mismo año, porque como compositores vivos, como máximo consigues un estreno y luego batallas para que vuelva a tocarse.

“Es una gran oportunidad para mí el poder escucharla y aprender de estas cinco diferentes interpretaciones; ver si hay algunos cambios ligeros que tengan que hacerse, porque hay que aprender muchísimo de los directores y de los solistas que le dan vida a la obra”, destaca.

¿Cuándo presentará La Minerva en México? “Espero que pronto. Se grabó en el disco Lucha Libre que grabamos en Guadalajara con la Orquesta Latino Mexicana, que ha sido la agrupación que formé hace cinco años pero sí estamos planeando presentarla, por lo menos en Guadalajara”.

Por último, adelanta que recién terminó una obra para banda sinfónica (instrumentos de aliento y metales) que tituló Quinceañera. “Fue un encargo que me hicieron 40 bandas en Estados Unidos y se llama así porque es una fiesta de XV años mexicana, y, además, coincide con mis 15 años de carrera”.