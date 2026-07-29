Fabrizzio Ulloa será el primer mexicano en integrarse al Royal Ballet de Londres

El mexicano Fabrizzio Ulloa Cornejo (2006) se incorporará como bailarín profesional a la Royal Ballet de Londres, a partir del próximo 17 de agosto, siendo el primer connacional en ingresar a dicha compañía, considerada una de las más prestigiosas del orbe.

“Estoy muy emocionado porque será un gran paso en mi carrera, aunque ha sido muy difícil, pero ser el primer mexicano en lograrlo, para mí, ha sido un sueño, así que estoy muy feliz”, detalló en entrevista con Excélsior, para luego hablar sobre su visión del ballet.

“El ballet nos da esa libertad de olvidarnos de todo por un segundo y disfrutar de una gran función, lo cual es muy valioso, porque hoy en día, con lo que ocurre con la inteligencia artificial, los robots y las cosas materiales, estamos perdiendo la expresión humana, es decir, como humanos no deberíamos tener miedo a expresarnos y a exponer quiénes somos.

“Siento que estamos perdiendo un poco el interés por las artes, porque ya no se hace el tiempo para eso, pero a la vez creo que el ballet y todas las artes ayudan a que la gente pueda ser más feliz y a que no sientan miedo de no ser parte de la sociedad”, aseveró.

El joven mexicano de 20 años estudió en la Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey. Foto: Cortesía Loreto Villarreal

¿Cómo cambiará su rutina al ingresar a la Royal Ballet? “Implicará entrar en la gama profesional. Normalmente, en una escuela sólo tienes funciones en ciertas épocas del año, pero cuando estás en una compañía tienes muchos proyectos al mismo tiempo: mientras ensayas un ballet, tras bambalinas tienes que hacer otro y cuando estás en el escenario estás ensayando otro más que empezaste tres meses antes.

“Será necesario ser versátil y profesional, pues eso es lo que busca la compañía, y por ello hacen su selección y no mucha gente puede entrar, porque esperan el estándar más alto. La verdad es que es un paso más grande. Obviamente, ya hay un salario, es un contrato real de un año y está todo establecido en ese contrato”, explica.

Asegura que el trabajo en la Royal Ballet es de muy alto rendimiento. “Empezamos a trabajar temprano, a las 10 de la mañana, todos los días tenemos ensayos y después un show que empieza (en la tarde) a las 7 u 8 y terminamos alrededor de las 11 de la noche para llegar a casa mucho más tarde.

El joven mexicano pretende hacer una carrera dancística en Europa. Foto: Cortesía Loreto Villarreal

“Al día siguiente tenemos más clases y son muchos montajes por semana... así que el acondicionamiento físico tiene que estar a tope y para ello tenemos que hacer pilates, acondicionamiento físico, gimnasio y natación para evitar cualquier lesión, porque cuando te lastimas pierdes demasiado tiempo y un bailarín no puede hacerlo”, asegura.

¿Qué papel le interesaría interpretar con esta agrupación? “En la primera temporada se empieza lento, pero uno nunca sabe qué te van a poner, pues eso depende de tu trabajo y de cómo vas avanzando en la compañía. Me encantaría hacer el rol principal del Romeo y Julieta, un ballet de tres actos, lleno de pasión; es un drama, una tragedia. Ese para mí sería un gran sueño”.

¿El objetivo sería renovar más años con esta compañía? “Me gusta mucho la compañía, el ambiente y, claro, me gustaría quedarme ahí. Es muy difícil decirlo ahora, ya que no ha empezado la temporada, pero siento que, al ser una compañía reconocida mundialmente, es un sueño permanecer.

“Tal vez en el futuro todo esto puede ayudarme a tener otra carrera, como ser maestro, un enseñante, un coach o un repetidor de repertorio. Para mí eso sería muy importante y me encantaría dar al arte que me dio tantas oportunidades y experiencias”, explicó.

¿Qué tan difícil será su relación artística con México en el próximo año? “Siento que será un poco difícil, pero con ganas todo se puede y a mí me encanta mi país porque siento que tiene una vibra diferente, que su gente es bella y humilde...

“Además, tengo mucho interés en estar ligado artísticamente con la Compañía Nacional de Danza o tener algo que ver con la danza en México para ayudar a mi país, porque me ha dado tanto, porque hay muchos chicos que tienen talento y podrían llegar a tener un futuro profesional, pero es difícil porque a veces ellos no cuentan con los recursos necesarios”, concluye.

Egresado de la Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey, donde estudió entre 2018 y 2021, Fabrizzio Ulloa continuó su preparación en la Ballettschule Theater Basel en Suiza (2021-2023) y recién terminó sus estudios en la Royal Ballet School (Upper School) en Londres, Reino Unido.