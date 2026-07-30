¿Por qué prohibieron el Vals Vampiro? Una exposición rescata los bailes que escandalizaron a México

El Vals Vampiro, La Polka Apache y El Cotillón Constanza fueron tres bailes que, a inicios del siglo XX, fueron prohibidos en la Ciudad de México por considerarse mal vistos y amenazantes para la sociedad de la época, como lo presenta la exposición Invitación al baile: arte y espectáculo en el México del siglo XIX, que descubre el papel de los bailes de salón y celebraciones como escenarios de convivencia, representación social, expresión artística y construcción de identidad durante el México decimonónico.

La muestra, que puede visitarse de manera gratuita en el Foro Valparaíso, desde hoy y hasta el 18 de octubre, integra 61 piezas entre pintura, grabado, fotografía, arte decorativo e indumentaria y ofrece un recorrido por las manifestaciones artísticas y sociales vinculadas a los bailes celebrados en los principales palacios de la capital del país, durante el siglo XIX y los años finales del Porfiriato, expuso la curadora Alivé Piliado Santana.

Esta exposición presenta obras de Pelegrín Clavé, Pedro Gualdi y Julio Ruelas, entre otros. Foto: Cortesía Fomento Cultural Banamex.

Destacan óleos como Retrato de una dama y Retrato de un hombre, de Pelegrín Clavé; Fachada del Palacio de los Condes de Valparaíso, de Francisco Casanovas; Exterior del Teatro Santa Anna, de Pedro Gualdi; una fotografía titulada Palacio de Buenavista, residencia del Mariscal Aquiles Bazaine, de François Aubert.

Además de los abanicos de Concepción Lizardi, revistas, periódicos, folletos, programas de baile, fotografías y caricaturas que a inicios del siglo XX comenzaron a criticar dichos bailes, dado que pertenecían a la burguesía, mostrando que los bailes también se concebían a través de la cultura impresa.

Este conjunto de obra y objetos, que se divide en tres espacios, nos habla sobre la importancia del baile como una celebración no sólo social, sino política y de conformación histórica del México del siglo XIX”, explicó Alivé Piliado.

La muestra inicia con un panorama sobre el espacio arquitectónico de la época y parte de una crónica de baile, publicada el 13 de febrero de 1869 en dicho espacio, “donde se hizo un baile para la inauguración de la segunda sede del Casino Español, al cual acudieron todas las personalidades de la época, donde el invitado de honor fue el presidente Benito Juárez”.

Artistas como Pelegrín Clavé pintaban a los personajes más importantes de la alta burguesía del México del siglo XIX . Foto: Cortesía Fomento Cultural Banamex

El segundo núcleo, comentó la curadora, incluye los retratos de algunos de esos personajes que acudían a los bailes, quienes muchas veces eran llevados al óleo, como lo hizo Pelegrín Clavé, quien representó a la socialité de la época.

Y la última sección de esta exposición aborda el ritual del baile, donde podemos ver los accesorios y elementos que hablaban de cómo se vivía dicha actividad, así como la injerencia de la mujer en este tipo de bailes, ya que su presencia no era muda, como podría pensarse, y tuvo relevante en las publicaciones de esa época, las cuales evolucionaron del texto a la litografía”, destacó.

El Foro Valparaíso forma parte de Fomento Cultural Banamex y se ubica en Venustiano Carranza 60, en el Centro Histórico de la Ciudad de México.