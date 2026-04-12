El Festival CÁCARO transforma la CDMX en una gran sala de cine gratuito y patrimonio vivo

El Festival CÁCARO regresa como una de las iniciativas culturales más relevantes de la Ciudad de México, con una programación que busca acercar el cine gratuito al público, fortalecer la formación de nuevas audiencias y preservar la memoria cinematográfica.

Impulsado por la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, en coordinación con PROCINECDMX y la Comisión de Filmaciones (CFILMA), el encuentro se centra en acercar el cine a la ciudadanía a través de funciones gratuitas, con especial énfasis en la construcción de públicos críticos y participativos.

Uno de los ejes principales del festival es el impulso a nuevas generaciones de cineastas mediante la sección Imágenes jóvenes, donde estudiantes y creadores emergentes presentan sus proyectos en distintas categorías.

Palco nuestra mirada:

En la sección Palco: Nuestra mirada, el festival rescata obras fundamentales del cine nacional y latinoamericano como parte de un patrimonio que se mantiene vigente. Más que un ejercicio de nostalgia, esta curaduría busca reconocer el valor histórico, estético y cultural del cine como una memoria colectiva que sigue dialogando con el presente.

Aquí puedes ver la cartelera completa de: Palco nuestra mirada.

Juventud, emociones y mirada crítica

El programa Gayola: Cortometrajes PROCINE reúne trabajos apoyados por convocatorias de PROCINECDMX 2025. Las piezas exploran temas como el crecimiento, la identidad, la soledad y las tensiones sociales contemporáneas, construyendo relatos que van de lo íntimo a lo colectivo y que invitan a cuestionar las estructuras que atraviesan la vida cotidiana.

Aquí puedes ver la cartelera completa de: Gayola: Cortometrajes PROCINE

Cine y niñez

En las Funciones especiales, el festival plantea una reflexión sobre la forma en que el cine representa a la infancia y la adolescencia, cuestionando miradas adultocentristas que simplifican estas etapas. La propuesta busca mostrar a la niñez como un territorio complejo, creativo y también contradictorio, más allá de estereotipos o representaciones idealizadas.

Aquí puedes ver la cartelera completa de: ‘Funciones especiales’

Un mapa del cine mexicano contemporáneo

La sección Luneta reúne una muestra de cine mexicano actual con títulos que abordan identidad, género, memoria, migración y territorio. Las películas presentan un panorama diverso que amplía la idea del cine nacional y muestra un país en constante transformación a través de múltiples voces y sensibilidades.

Aquí puedes ver la cartelera completa de: Muestra representativa de cine mexicano contemporáneo

“Imágenes jóvenes”: el cine en formación

Uno de los ejes centrales del festival es la competencia Imágenes jóvenes, enfocada en estudiantes de cine de la Ciudad de México. La sección se divide en tres categorías:

Visceral, para cine de acción real

Sintético, dedicado a la animación

Radicales Libres, para propuestas experimentales

El objetivo es acompañar el proceso de formación de nuevas voces cinematográficas y dar visibilidad a obras que reflejan búsquedas personales, técnicas y narrativas.

Aquí puedes ver la cartelera completa de: Competencia Imágenes jóvenes

El festival impulsa el encuentro entre escuelas, talleres y espacios de diálogo, con la intención de fortalecer redes entre estudiantes y fomentar la colaboración creativa.

Más que una muestra de cine, CÁCARO se plantea como un punto de encuentro entre generaciones, estilos y miradas. Un festival que apuesta por el intercambio, la diversidad y el acceso público al cine como experiencia cultural compartida.

cva*