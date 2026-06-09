La Casa del Poeta conserva su nombre y vocación tras ola de protestas culturales

Luego de la polémica que despertó el pasado jueves el anuncio de cambiar de nombre y de vocación a la Casa del Poeta Ramón López Velarde, rebautizada por la titular de Cultura de la Ciudad de México, Ana Francis López Bayghen, como Casa de las Palabras, Alfonso Suárez del Real aseguró ayer luego de reunirse con la jefa de Gobierno, Clara Brugada, le pidió informar que el recinto cultural mantendrá su nombre.

“Hoy tuve la oportunidad de encontrarme con la jefa de Gobierno, Clara Brugada, quien me solicitó informar que la Casa del Poeta mantiene su nombre y reconocimiento como primera casa de Cultura de la Roma y que la poesía seguirá alojada en sus muros” y aseguró que el recinto mantendrá su identidad y vocación, expresó en redes sociales.

Además, dijo la titular de Cultura, “expresó su compromiso de revitalizar las actividades culturales a favor de las palabras, la rima y el verso, integrando la riqueza de nuestras lenguas originarias y afromexicanas.

Al respecto, poetas e integrantes de la comunidad cultural lanzaron una petición en la plataforma Change.org en la que exigieron “suspender la iniciativa de transformar la Casa del Poeta”, la cual hasta el cierre de esta edición fue firmada por 2 mil 689 personas.

Además, poetas como María Rivera cuestionaron que Suárez del Real justifique “convertir el Café-Bar Las Hormigas en su espacio para el cabaret”, ya que dicho espacio ha sido un referente para que poetas leyeran en voz alta sus poemas y no para el teatro de revista ni para el cabaret”.