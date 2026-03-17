Carmina Burana en CDMX por la Mex Pops Orquesta: dónde y cuándo verla

Cuando hablamos de obras imperdibles, Carmina Burana siempre aparece, pues es un referente cultural y una de las composiciones más populares del repertorio sinfónico-coral. Si nunca la has visto, toma nota: la Mex Pops Orquesta la interpretará en Ciudad de México.

¿Sabías que, contrario a lo que muchos creen, Carmina Burana no es una ópera? A pesar de su fuerza dramática y la presencia de una orquesta y cantantes, en realidad se trata de una cantata escénica compuesta por el alemán Carl Orff.

Esta se basa en poemas medievales del manuscrito conocido como Carmina Burana, conservado en el monasterio de Benediktbeuern. Pero, ¿por qué se ha convertido en un referente del arte?

Carmina Burana, una cantata que le dio la vuelta al mundo

De acuerdo a Caesar Hernández, director de la Mex Pops Orquesta, aunque la historia de Carmina Burana está basada en unos manuscritos reinterpretados, la cual podría ser completamente lejana, sigue teniendo un importante impacto por dos razones.

La primera es su orquestación. Carmina Burana requiere tanto de una orquesta gigante como de un gran coro, pues pide muchos instrumentos, incluyendo dos pianos y una celesta.

Esta magnificencia musical es parte del impacto positivo en la audiencia. Pero, por otro lado, Carmina Burana también se convirtió no solo en una pieza importante para la música clásica, sino para la música popular.

Como explica Hernández, su partitura ha sido revisitada por distintas manifestaciones en la música popular. Por ejemplo, el “O Fortuna” con el que inicia y termina la obra, se ha utilizado en videojuegos, en metal sinfónico, en películas, incluso en radio y televisión.

Por esa razón, Carmina Burana es una forma bastante buena de acercarse a la música clásica; esta obra teje un puente muy interesante entre la música popular y la música clásica.

¿No has tenido oportunidad de verla? Este mes, la Mex Pops Orquesta la presentará en la Ciudad de México.

La versión de Carmina Burana de la Mex Pops destaca por su elenco Canva

¿Cuándo se presenta Carmina Burana en CDMX?

La Mex Pops Orquesta presentará Carmina Burana el próximo sábado 21 de marzo a las 18 horas en el Teatro Ángela Peralta, un espacio al aire libre ubicado en el lado este del Parque Lincoln (Aristóteles s/n, Polanco IV Sección, Miguel Hidalgo, CDMX).

Tus boletos los puedes adquirir a través de Boletia y, la mejor parte, es que los costos son accesibles, pues van desde los 450 hasta los 650 pesos mexicanos en la sección VIP. Ojo, estos costos son sin considerar los cargos de la boletera.

¿Qué hace especial Carmina Burana de Mex Pops Orquesta?

Haber visto una vez Carmina Burana no significa que la siguiente vez será igual. Por ejemplo, la versión de la Mex Pops Orquesta tiene aspectos que la hacen diferente. Como explica Caesar Hernández, el principal añadido es su elenco.

Esto, básicamente, porque es difícil encontrar orquestas de este formato y dimensiones completamente compuestas por jóvenes. Pues, si bien no es la única orquesta juvenil, en esta ocasión marca una diferencia.

Asimismo, dentro del elenco que estará esta noche se encuentran tres solistas de la lírica nacional con una carrera musical solvente.

Por un lado, está Enrique Guzmán como tenor. Él ha participado en la Ópera de Bellas Artes, en distintos espacios aquí en México y en el extranjero.

Por otro lado está Alberto Albarrán, barítono que, lo mismo canta mariachi que trova o bolero. Es decir, también está tejiendo un puente entre la música popular y la música clásica, y forma parte de distintos ensambles, además de ser maestro en la Escuela de Mariachi de la Ollin Yoliztli en Garibaldi.

Finalmente, estará presente Darenka Chávez, una soprano que ha cantado con la Sinfónica de Minería y distintas orquestas nacionales e internacionales.

Y no es todo, también participan los niños y jóvenes cantores de la Facultad de Música de la UNAM, y el coro filarmónico universitario.

Niños y jóvenes cantores de la Facultad de Música de la UNAM participarán en Carmina Burana Canva

¿Qué es la Mex Pops Orquesta?

También conocida solo como Mex Pops, es una agrupación sinfónica mexicana conformada por jóvenes, la cual fusiona la música clásica con géneros populares, contemporáneos y de la cultura pop.

De acuerdo a su director, Mex Pops nace de una idea bastante ambiciosa, pero también noble, del productor Dante Díaz, quien, desde un inicio, buscó que Mex Pops se posicionara como una opción distinta.

Todo comenzó a inicios de la década de 2020, cuando las orquestas que hacían repertorio de música popular eran muy pocas. Por lo tanto, si bien Dante Díaz no fue el primero en tener esta visión, sí ha tenido la oportunidad de hacer muchos conciertos que permitan acercar a las personas que siguen teniendo miedo de ir a una sala de conciertos.

Justamente, el trabajo principal de Mex Pops Orquesta es seguir haciendo este tipo de conciertos para que la gente pierda el prejuicio de que las orquestas son lejanas.

Si nunca has tenido la oportunidad de ver Carina Burana, esta es una excelente opción, pues verás una versión con mucha frescura y talento, presentada por la Mex Pops Orquesta. ¿Ya tienes tus boletos?