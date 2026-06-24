World Press Photo 2026: Miradas a la guerra, la crisis climática y la migración

La crisis climática en Filipinas y México, los abusos policiacos en Estados Unidos, Argentina y Madagascar, y las consecuencias de la guerra en Sudán, Gaza, Afganistán y Siria son algunos de los temas que aborda la exposición World Press Photo 2026, que se inauguró anoche en el Museo Franz Mayer.

La muestra incluye 144 imágenes elegidas de entre más de 57 mil instantáneas realizadas por 3 mil 747 fotógrafos de 141 países, que aportan una mirada profunda a momentos impactantes y reveladores de nuestro tiempo.

En esta edición destaca el trabajo del fotógrafo mexicano César Rodríguez, ganador en la categoría de proyectos a largo plazo en la región Norte y Centroamérica con la serie México, un clima cambiante, una investigación visual que documenta las consecuencias de la crisis climática en distintas regiones del país, desde la erosión de las costas de Tabasco y Veracruz hasta la escasez de agua en Monterrey y las inundaciones en Edomex.

Es un tema y un proyecto que refleja los lugares donde he ido, como Nayarit, Veracruz, Estado de México, Tabasco, Sonora y Monterrey; es decir, sitios en México que están sufriendo el cambio climático: las consecuencias de inundaciones súbitas, de una lluvia atípica, erosión marina, calor extremo o, incluso, sequías”, comentó Rodríguez durante un recorrido.

Y agregó que “siempre hay estudios que dicen que en 2030 o en 2050 esta gente perderá sus casas. Pero las personas que he entrevistado y que visité ya están viviendo en el futuro, porque ya perdieron comunidades, casas, ya fueron desplazadas. Es un tema delicado que, aparentemente, no nos toca. Creo que es algo que tenemos que tener en cuenta desde ahora y buscar algún cambio desde las leyes y desde la forma en que nos movemos”.

Este proyecto, aseguró el artista visual, lo hizo con fotografía análoga y digital. “Creo que es un 50 por ciento con cada técnica. Tengo ahí una anécdota con mi cámara análoga, que la compré de segunda mano; es una chiquita, así de point and shoot, que no necesitas que se mueva nada, simplemente apuntar, disparar y ya.

Pero después de los dos primeros rollos que tomé y revelé, salieron marcas de entradas de luz; es decir, la cámara estaba mal. Me enojé, le escribí al vendedor y le dije que me había estafado; pero no me contestó. Al final, adapté estas fallas de luz al proyecto y, porque tenía estas líneas de luz, no pensé que fuera material para el World Press Photo. Ni pensé en mandar este año, hasta que un amigo me sugirió este proyecto”, relató.

Destaca el trabajo del fotógrafo mexicano César Rodríguez, con la serie México, un clima cambiante.

Literatura alimenta la narrativa fotográfica de César Rodríguez

Rodríguez también comentó que la literatura alimenta la narrativa de sus fotografías, en particular la prosa de Juan Rulfo y de Fernanda Melchor.

Estudié fotografía, pero iba a librerías y a ver fotolibros, libros de pintura y creo que eso me nutrió el ojo. Además, me gusta leer ciencia ficción. Leer te hace crear imágenes en la mente, a partir de lo que estás leyendo y después las buscas cuando estás en alguna asignación, en alguna comunidad. Así que, cuando voy a algunas comunidades o algún encargo, leo algo y como que empiezo a imaginar las fotos.

“Algunos libros que me hicieron crear muchas imágenes fueron los de Juan Rulfo y Temporada de huracanes, de Fernanda Melchor, y como esas imágenes de comunidades desérticas, aisladas e inhóspitas. Leer antes de algún encargo, me sirve mucho... De hecho, tenía un podcast sobre qué es lo que les gusta leer a los fotógrafos, se llama Los libros de los fotógrafos, está en Spotify.

La muestra, que se exhibirá hasta el 4 de octubre, es encabezada por el trabajo de la estadunidense Carol Guzy, quien documentó la política aplicada de manera indiscriminada a personas que acuden de buena fe a las audiencias migratorias, en EU, quienes fueron detenidas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Así como instantáneas sobre la emergencia humanitaria en Gaza, la lucha de los derechos humanos en Guatemala y en Johannesburgo, una boda en medio de las inundaciones, las protestas de la Generación Z en Madagascar, una serie sobre cazadores de elefantes y otra sobre la vida silvestre de los pandas en China, entre otras.

Recuperan el acervo histórico

El Museo Franz Mayer también inauguró ayer la exposición World Press Photo: El archivo, que incluye 33 fotografías históricas que salen por primera vez de los Archivos Nacionales de los Países Bajos (La Haya) y de los acervos de la Fundación World Press Photo, para mostrar momentos significativos de este certamen durante las últimas siete décadas.

La muestra, explicó la curadora Martha Echevarría, es una selección creada para celebrar el 40 aniversario del museo y el 70 del WPP; e incluye instantáneas captadas a partir de la Segunda Guerra Mundial y hasta los grandes temas del siglo XXI, que permite apreciar la evolución de la fotografía, cómo ha cambiado la forma de mirar de los fotógrafos y cómo ha evolucionado la forma de documentar.

Entre las instantáneas se encuentra la del fotógrafo Helmuth Pirath, que documenta el momento en que un prisionero de guerra alemán se reencuentra con su hija en el Campo de Friedland.

Está la histórica fotografía de Dorothy Counts, primera y única estudiante afroamericana en ingresar a la Harry Harding High School, mientras era acosada por manifestantes.

La clásica fotografía de Phan Thi Kim Phúc, quien huye, junto a otros niños, después de que aviones de Vietnam del Sur lanzaran napalm sobre tropas y civiles, cuya autoría actualmente está en disputa.

Y muchas más que aluden a temas como la hambruna en África, las masacres contra palestinos en los años 80, las consignas de las mujeres iraníes en 2009.

*mcam