Guelaguetza 2026: dónde ver EN VIVO y horarios del primer Lunes del Cerro 

La Guelaguetza 2026 inicia oficialmente este lunes 20 de julio con las primeras presentaciones de los tradicionales Lunes del Cerro. Desde el Auditorio Guelaguetza, las delegaciones de las ocho regiones de Oaxaca mostrarán sus bailes, música, vestimenta y costumbres ante miles de asistentes.

Para quienes no tengan la oportunidad de acudir al Cerro del Fortín, las dos funciones podrán seguirse en vivo y de manera gratuita por internet. Aquí te contamos dónde encontrar la transmisión y a qué hora comienza cada espectáculo.

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¿Dónde ver en vivo el primer Lunes del Cerro de la Guelaguetza 2026?

La transmisión en vivo del primer Lunes del Cerro estará disponible mediante la señal de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión (Cortv).

El público podrá ver las presentaciones a través del canal oficial de YouTube de Cortv. Además, otra opción es seguirlo también por medio de Canal 22 en una transmisión que realizan también en YouTube.

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Para encontrar la emisión será necesario ingresar a la plataforma y buscar la cuenta de cualquiera de los dos canales, donde aparecerá el video correspondiente a la Guelaguetza 2026.

¿A qué hora ver la Guelaguetza 2026 este 20 de julio?

Dos funciones integran el programa del primer Lunes del Cerro. La presentación matutina comenzará a las 10:00 horas, mientras que la función vespertina está programada para las 17:00 horas.

Ambos horarios corresponden al tiempo del centro de México. Lo recomendable es ingresar a la transmisión algunos minutos antes para no perderse el comienzo del espectáculo.

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Delegaciones de la función matutina de la Guelaguetza 2026

Como parte de la presentación de las 10:00 horas se realizará la declaratoria inaugural de la edición número 94 de la Guelaguetza.

Las delegaciones anunciadas para esta función son:

Chinas Oaxaqueñas de Genoveva Medina

Ciudad Ixtepec

Collantes

Huajuapan de León

San Juan Bautista Tuxtepec

San Melchor Betaza

San Vicente Coatlán

Santa María Tonameca

Santiago Pinotepa Nacional

Santo Domingo Chihuitán

Santo Domingo Teotongo (o Teojomulco)

Villa de Zaachila

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¿Qué delegaciones participarán en la función vespertina?

A partir de las 17:00 horas comenzará el segundo espectáculo del día, con la participación de 13 delegaciones provenientes de diferentes comunidades oaxaqueñas.

La función de la tarde contará con las siguientes delegaciones:

San Pedro Amuzgos

Chinas Oaxaqueñas Casilda Flores

Ejutla de Crespo

Huajuapan de León

San Bartolo Coyotepec

San Juan Bautista Tuxtepec

San Juan Copala

Santa Catarina Juquila

Santa María Huatulco

Santiago Juxtlahuaca

Santo Domingo Tehuantepec

Tamazulápam del Espíritu Santo

Teotitlán de Flores Magón

Sección 22 celebra la Guelaguetza Magisterial y Popular en Oaxaca Foto: Patricia Briseño

¿Qué se celebra durante los Lunes del Cerro?

Considerada una de las celebraciones culturales más representativas de México, la Guelaguetza reúne a comunidades de las distintas regiones de Oaxaca para compartir sus tradiciones con el público.

En cada presentación, las delegaciones llevan al escenario danzas, música y atuendos característicos de sus lugares de origen. El Auditorio Guelaguetza recibirá a cerca de 10 mil personas para las primeras actividades de esta edición.