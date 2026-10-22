Biblioteca Vasconcelos cierra por protesta sindical; Cultura pide restablecer el servicio

La Biblioteca Vasconcelos mantiene suspendida la atención al público por una protesta sindical, un conflicto que también alcanzó las oficinas de la Secretaría de Cultura y dejó sin fecha de reapertura al recinto.

En una tarjeta informativa compartida en redes sociales, la dependencia llamó a restablecer los servicios, mientras los trabajadores exigen respuestas a inconformidades sobre sus condiciones laborales.

La Secretaría de Cultura atribuyó los cierres a integrantes de la Sección SC-DGB-III del Sindicato Nacional de Cultura (SINAC) y sostuvo que ha mantenido abiertos los canales de diálogo, además de respetar el derecho del personal a participar en asambleas y actividades sindicales.

¿Por qué cerró la Biblioteca Vasconcelos?

La movilización comenzó el miércoles 21 de octubre, cuando trabajadores sindicalizados impidieron el acceso al recinto y otro grupo se manifestó en las oficinas centrales de Cultura, ubicadas en Dinamarca 84, colonia Juárez.

Entre sus reclamos están el respeto a la libertad sindical, mejores condiciones de trabajo y la solución de problemas que, según los inconformes, llevan alrededor de tres años sin atenderse. También solicitaron la destitución de funcionarios a quienes señalan por presunta discriminación e interferencia en la organización sindical.

Las demandas incluyen necesidades operativas y administrativas de la Biblioteca Vasconcelos, pero también de la Biblioteca de México y del almacén Vallejo, por lo que la protesta involucra asuntos que van más allá de la atención al público en un solo inmueble.

¿Qué respondió la Secretaría de Cultura?

La dependencia afirmó que ha realizado acciones para mejorar las condiciones del personal y destacó una retabulación salarial de 13%, que, según su postura, responde a una demanda histórica de las organizaciones sindicales, además de otros incrementos y beneficios acordados.

También reportó una inversión de 14.5 millones de pesos para rehabilitar la Biblioteca Vasconcelos, aunque la tarjeta no desglosa las obras, su avance ni qué problemas han quedado resueltos con esos recursos.

Cultura señaló, además, un incremento de 97% en las solicitudes de tiempo para actividades sindicales de la sección involucrada durante los últimos meses, aunque no precisa el número de solicitudes ni el periodo utilizado como referencia para calcular ese aumento.

El sindicato pide mejores condiciones de trabajo Cuartoscuro

Sobre ese punto, la institución sostuvo que los permisos deben ajustarse a las Condiciones Generales de Trabajo y contemplar las guardias necesarias para mantener los servicios, al tiempo que pidió al sindicato contribuir a la reapertura.

El cierre también podría afectar procesos administrativos

La Secretaría advirtió que la suspensión de actividades en sus oficinas puede comprometer trámites institucionales, entre ellos el procesamiento y la gestión del pago de nómina de las personas que trabajan en la dependencia.

“El ejercicio de los derechos sindicales no debe limitar o impedir el acceso de la ciudadanía al derecho a la cultura”, expresó la dependencia, que reiteró su disposición a dialogar y pidió evitar afectaciones tanto a usuarios como al conjunto de trabajadores.

bgpa