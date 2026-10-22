Jorge Volpi alerta sobre el poder la IA: “Se ve como si fuera Dios”

Con una nueva novela sobre un posible sucesor de Donald Trump que llega a la Casa Blanca con ayuda de la inteligencia artificial (IA), el escritor mexicano Jorge Volpi advierte que esta tecnología no puede resolverlo todo y llama a tomar conciencia de su poder, especialmente en la política.

En “La república”, el autor imagina el rápido ascenso de VM Lively, quien sucede a Donald Trump en la presidencia de Estados Unidos y lleva al extremo la misma ideología.

Su llegada al poder es posible gracias a su esposa, una desarrolladora de IA, y a un dispositivo que ella creó, llamado Nick, capaz de desplegar una campaña electoral, predecir en segundos el éxito de una acción, generar videos de realismo inaudito e incluso monitorear las reacciones fisiológicas de una persona.

En este thriller político, la inteligencia artificial tiene un alcance inimaginable: lo capta todo. O casi.

La inteligencia artificial, aunque lo vea todo, tampoco significa que lo comprenda todo, porque lo ve desde fuera y lo ve desde una forma de inteligencia que apenas está evolucionando”, afirma Volpi en una entrevista con AFP en el Instituto Cervantes de París, donde esta semana ofrece varias charlas.

Actualmente, “se ve a la IA como si fuera Dios, como si fuera capaz de resolver todos los problemas”, señala el autor, de 58 años.

La inteligencia artificial como instrumento del poder

Esta distopía, ambientada en tiempo real, que comienza en octubre de 2026 y se extiende hasta 2028, presenta al nuevo presidente de Estados Unidos rodeado de colaboradores, muchos de ellos figuras reales de la actualidad, como el magnate Elon Musk, Mike Pence y Mike Pompeo, ambos antiguos integrantes de la administración Trump.

Bajo la dirección de la IA Nick, el mandatario y sus colaboradores aplican políticas contra los migrantes, eliminan empleos por todas partes y trastocan la geopolítica mundial.

Para Volpi, el uso de la inteligencia artificial que describe en su novela ya existe en la actualidad. Como ejemplos, menciona los videos que publica Trump “que falsifican la realidad”, los bombardeos a Irán y los métodos para identificar a los migrantes y después expulsarlos.

Ya es un instrumento del poder y creo que sólo va a ir acentuándose”, advierte el multipremiado autor.

Aunque reconoce que esta herramienta tiene aspectos “asombrosos”, el escritor pone el acento en el uso que se le da desde las más altas esferas del poder.

La cuestión es cómo la estamos utilizando, quiénes la están diseñando, a partir de qué parámetros y a partir de qué decisiones políticas también está siendo utilizada, llevándonos a una sociedad de mucha mayor vigilancia, de mucho mayor control, de menos libertad”, afirma.

En su opinión, los partidos de ultraderecha están “a punto de gobernar prácticamente toda Europa y toda América” con base en un discurso antiinmigración, mientras que la IA y las redes sociales contribuyen a construir un mundo “muy sombrío”.

Estas plataformas provocan que los ciudadanos “se desentiendan de la verdad”, que estén dispuestos a votar a alguien y entregarle, o a una máquina o a un líder que miente, la capacidad completa de decidir.

Ante este panorama, el escritor considera fundamental ser “conscientes, críticos y responsables en las decisiones que tomamos”.

Jorge Volpi y la inteligencia artificial en el proceso creativo

Volpi es conocido por obras como “En busca de Klingsor”, traducida a 25 idiomas, y “Una novela criminal”, sobre el polémico caso de la francesa Florence Cassez, quien permaneció encarcelada durante años en México.

Para escribir “La república”, el autor mexicano creó su propio modelo de inteligencia artificial, al que también llamó Nick. Interactuó con él como si entrevistara a personajes reales para una novela, con el propósito de entender cómo pueden hablar estos mecanismos.

Al preguntarle si teme que lo acusen de haber escrito el libro con IA, como ocurrió en un caso reciente en Francia, responde tajantemente que no.

Es un proyecto específico en donde el narrador iba a ser una inteligencia artificial, por lo cual investigar con una inteligencia artificial e incluso colaborar con una inteligencia artificial me parecía parte del proceso creativo”, dice.

“Lo que me parece es que hay que decirlo de manera transparente, a diferencia de intentar ocultarlo”, insiste.

Con información de AFP.

*mcam