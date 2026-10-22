Este cuadro de Monet es la obra de arte más cara vendida en Francia hasta ahora

Claude Monet es uno de los principales representantes del impresionismo. Por su capacidad para capturar los efectos de la luz, los cambios de color y la atmósfera de un paisaje, sus obras son muy apreciadas; incluso, una logró venderse este jueves en 50 millones de euros en París.

Monet fue un pintor francés nacido en 1840, cuyo arte se distinguió por representar la luz y la naturaleza con pinceladas sueltas, colores luminosos y formas que parecen cambiar cuando observas los cuadros.

Aunque no se tiene una cifra específica de cuántas pinturas elaboró el artista, fuentes mencionan alrededor de 2 mil. Una de ellas, titulada “Iris”, se convirtió en la obra de arte más cara vendida en Francia.

Monet es uno de los principales representantes del movimiento impresionista Canva

Venden cuadro de Monet en 50 millones de euros

"Iris", el monumental cuadro pintado por Claude Monet al final de su vida, fue adjudicada por 50 millones de euros este jueves en París, luego de que la sala de ventas de Sotheby’s contuviera el aliento durante los cerca de 45 minutos de batalla entre compradores por teléfono.

Este lienzo del maestro del impresionismo se presentaba al público por primera vez en el marco de la venta de una colección de la familia Schlumberger.

El cuadro, de 1,60 metros de alto por 1,80 metros de ancho, nunca había salido de la mansión de la familia Schlumberger en París y solo se conocía a través de una fotografía en blanco y negro.

Según Thomas Bompard, codirector del departamento de Arte Moderno y Contemporáneo de Sotheby’s Francia, el cuadro fue adquirido originalmente por Jeanne Schlumberger, "una brillante coleccionista de arte", de manos de la familia del pintor.

"Iris" estaba estimado entre 22 y 30 millones de euros, "la estimación más alta jamás atribuida a una pintura presentada en subasta en Francia", señaló Sotheby’s durante la presentación de la venta en septiembre.

Iris estuvo mucho tiempo en la colección privada de la familia Schlumberger LOU BENOIST - AFP

Este no es el primer cuadro de Monet vendido en millones

El éxito de las obras de este pintor francés no es nuevo, sus lienzos agitan regularmente las salas de subastas en todo el mundo. De hecho, una representación de "Meules" en un campo de Claude Monet fue adjudicada por 110,7 millones de dólares en 2019 en Nueva York.

Este mismo jueves, otras tres obras de Monet fueron vendidas durante las subastas organizadas por Sotheby’s, entre ellas "Saule pleureur", vendida por 9,6 millones de euros, y "La Seine à Vernon", por 4,2 millones de euros.

Mientras que en otra subasta organizada el jueves por la casa Christie’s, se vendieron, también de Claude Monet: "Bord des falaises à Pourville", por 12,7 millones de euros, y "Trois pots de tulipes", por 3,1 millones de euros.

“Iris”, un cuadro inédito de Monet

“Iris” es considerada una de las obras de arte de mayor tamaño de Monet, la cual fue producida en la última década de su carrera, entre 1924 y 1925. La obra estuvo mucho tiempo en la colección privada de la familia Schlumberger, por lo que solo era conocida por fotografías en blanco y negro.

Pese a esto, se mantuvo muy bien conservada, pues según expertos nunca sufrió daños ni fue barnizada.

La pintura, realizada al óleo sobre lienzo, fue creada cuando el artista francés tenía más de 80 años y trabajaba en su propiedad de Giverny, en Normandía, Francia. En esta etapa, el pintor se concentraba en los motivos de su jardín.

¿Cómo llegó a una colección privada? Según expertos, tras la muerte de Monet en 1926, el cuadro pasó a manos de su hijo Michel Monet.

Décadas después, la galerista Katia Granoff, nacida en Rusia y establecida en París, se interesó por las obras de los últimos años del pintor, que en ese momento aún no recibían el reconocimiento que años más adelante tuvieron.

Fue entonces cuando Jeanne Schlumberger, integrante de una familia vinculada a la industria petrolera francesa y apasionada coleccionista de arte, respaldó a Granoff y adquirió Iris para su colección privada.

La obra llegó a Schlumberger y, desde entonces, permaneció en la residencia familiar de París, alejada de la mirada del público. Su primera aparición pública fue en septiembre de 2026, previa a la subasta donde se vendió en 50 millones de euros.