Biblioteca Vasconcelos cumple 20 años: actividades y Fiesta de los libros

La Biblioteca Vasconcelos es uno de los espacios culturales más representativos de México. Su arquitectura, con una estructura flotante distribuida en siete niveles, la ha convertido en uno de los recintos más llamativos de la Ciudad de México y este año está de celebración: cumple 20 años.

Si has tenido la oportunidad de visitarla, seguramente sabes que además de ser un espacio dedicado a los libros, se ha convertido en un punto de encuentro para quienes disfrutan de la literatura y la cultura.

Para celebrar su aniversario, la Biblioteca Vasconcelos preparó una Fiesta de los libros, además de diversas actividades gratuitas para que personas de todas las edades puedan disfrutar de esta celebración.

Biblioteca Vasconcelos

Fue diseñada por el arquitecto mexicano Alberto Kalach y destaca por su particular estructura de siete niveles.

Su acervo está integrado por cerca de 580 mil a 600 mil libros, convirtiéndola en uno de los espacios bibliotecarios más importantes del país.

La biblioteca se encuentra en Eje 1 Norte S/N, Buenavista, Cuauhtémoc, Ciudad de México.

¿Qué habrá en los 20 años de la Biblioteca Vasconcelos?

Como parte de la celebración habrá 60 actividades con la participación de invitadas e invitados nacionales, entre autores, académicos y promotores culturales.

La fiesta cultural incluirá conferencias, mesas de diálogo, talleres, presentaciones editoriales, conciertos, actividades para primeras infancias, espectáculos escénicos y lecturas dramatizadas.

Además, el programa contempla interpretación en Lengua de Señas Mexicana (LSM), con el objetivo de ofrecer actividades accesibles para más personas.

De acuerdo con la Secretaría de Cultura, entre las y los invitados estarán Alberto Chimal, Raquel Castro, Martha Riva Palacio, María Baranda, Amanda Mijangos, Valeria Gallo, Silvia Salgado, Enrique Torralba, Abraham Alcázar, Mariana Alcántara y Ana Laura Delgado.

El programa está pensado para distintas edades e incluye actividades relacionadas con la literatura infantil y juvenil, por lo que también habrá propuestas dirigidas a niñas, niños y primeras infancias.

¿Qué habrá en la Fiesta de los libros de la Biblioteca Vasconcelos?

Si eres amante de los libros, esta celebración también tendrá un espacio especial para ti. La Fiesta de los libros reunirá a 20 editoriales y librerías independientes, que acercarán al público una amplia oferta bibliográfica.

El encuentro busca fortalecer el vínculo entre lectores, libros y creadores, además de contribuir al impulso de la cadena editorial y ofrecer un espacio para conocer nuevas propuestas literarias.

¿Cuándo es el festejo por los 20 años de la Biblioteca Vasconcelos?

La celebración tendrá una duración de tres días, del 25 al 27 de septiembre, con diferentes actividades para disfrutar en familia, con amigos o para quienes simplemente quieran acercarse a los libros y la cultura.

El festejo llegará a su cierre el 27 de septiembre, con un recorrido de figuras de cartón que llenará de color y música los espacios de la biblioteca.

Así que, si buscas un plan cultural y gratuito para este fin de semana, la celebración por los 20 años de la Biblioteca Vasconcelos puede ser una opción para disfrutar de libros, música, talleres y actividades para distintas edades.