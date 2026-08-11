XALAPA, Ver.- La comunidad artística y cultural de Veracruz decidió dejar atrás el ciclo de quejas dispersas y avanzar hacia una ruta colectiva: discutir su rumbo, ordenar demandas y convertirlas en propuestas verificables.

Bajo esa premisa, creadoras, gestores, colectivos independientes y promotores culturales se han unido en torno a las mesas convocadas por La Comuna Cultural para sostener un diálogo abierto con las autoridades y empujar una agenda común.

Diálogo en el Teatro del Estado para frenar la precariedad independiente

Durante tres días —del 13 al 15 de agosto, en el mezzanine del Teatro del Estado— los participantes abordarán temas como el uso y acceso a los espacios públicos culturales, la precariedad de los recintos independientes, la falta de políticas claras para artistas sin afiliación y la urgencia de profesionalizar la producción y la procuración de fondos. La apuesta es construir un documento de trabajo que sintetice las coincidencias y marque un piso mínimo para la interlocución con la Secretaría.

Artistas de Veracruz se unen para exigir regulación de espacios y presupuesto cultural Foto: Especial

El cierre contempla una plenaria y la entrega de resultados, donde se espera un diagnóstico y un paquete de propuestas que nazca desde la articulación horizontal. Este ejercicio, aseguraron, busca demostrar que la organización es más eficaz que la protesta solitaria y que la cultura veracruzana tiene la capacidad de definir su futuro con voz propia.

Piden transparencia presupuestal y cuota del 80% para artistas locales

Cabe mencionar que los grupos artísticos han denunciado una serie de obstáculos y problemas derivados de una falta de uniformidad en la ley de cultura que permita apoyar a los grupos artísticos locales frente a los proyectos traídos del extranjero o nacionales, a los que les destinan la mayor parte del presupuesto oficial.

Artistas de Veracruz se unen para exigir regulación de espacios y presupuesto cultural Foto: Especial

Señalan que, pese a la existencia de festivales estatales con presupuestos elevados, los artistas locales no son contratados y la derrama económica se dirige a grupos externos. Por eso, dentro de las propuestas exigirán transparencia presupuestal, criterios claros de selección y una política cultural que avance hacia acuerdos vinculantes.

Aunque reconocieron que en el Festival de Libro Infantil y Juvenil sí hubo una participación amplia de artistas locales, insistieron en que la programación debe garantizar 80% de talento veracruzano y sólo 20% nacional o internacional.

Los colectivos recordaron que Xalapa fue un referente cultural nacional, y que la calidad artística local se mantiene.