Fue presentada ayer la carpeta Luz para Cuba, integrada por 16 grabados al linóleo de artistas como Coral Revueltas, Patricia Soriano, Damián Ortega, Gustavo Monroy, Elsa Madrigal, Abraham Cruz Villegas, Isabel Mendoza, Demián Flores, Flor Minor, Vicente Jurado, Joel Rendón, Jorge Rubio, José Hernández, Rodrigo Callado y Alberto Castro Leñero.

Dicho proyecto –concebido por Rafael Barajas El Fisgón e inspirado en el Taller de Gráfica Popular (TGP)– se exhibe desde ayer en la librería Rosario Castellanos del Fondo de Cultura Económica (FCE) y, posteriormente, saldrá a la venta una edición de 100 carpetas gráficas numeradas, con todas las obras, para reunir recursos económicos que serán enviados a Cuba.

Solidaridad artística ante la crisis energética y alimentaria en la isla

Los artistas se unieron en esta iniciativa “Al ver las grandes necesidades de la población cubana, tras décadas de bloqueo económico y político por parte del gobierno de Estados Unidos, así como por diversos fenómenos naturales y brotes epidemiológicos”, expresaron a través de un comunicado.

Artistas mexicanos lanzan la carpeta de grabados 'Luz para Cuba' en apoyo a la isla Fotos: Cortesía Demián Flores/ Cortesía Patricia Soriano

En dicho documento, los creadores expresaron que la adhesión a esta convocatoria fue voluntaria. “Los artistas nos reunimos de forma espontánea, siendo creadores con muy diversas posiciones estéticas, pero reunidos con la idea de aportar un poco para los grandes problemas energéticos, alimenticios y de salud que padecen hoy los cubanos”.

Costo, tiraje y colaboradores del proyecto gráfico

Para ello, cada carpeta con 16 grabados al linóleo saldrá a la venta a un precio de 20 mil pesos nacionales, con la intención de conseguir recursos que, posteriormente, serán enviados a la isla caribeña, motivados por los lazos culturales, históricos y fraternos entre Cuba y México.

Cada carpeta contará con el texto de Fernando Gálvez de Aguinaga y las impresiones de Jorge Luis Rubio, Carlos Miguel Melgar y Elie Peña.