Sin aulas ni métodos rígidos: el taller TAGPO reúne a artistas oaxaqueños entorno a la figura humana

OAXACA, Oax.- Artistas plásticos se dieron cita en el Taller de Artes Gráficas y Plásticas Oaxaca (TAGPO), espacio independiente en la colonia de Cinco Señores para participar en una sesión de dibujo con modelo al desnudo que privilegió la libertad creativa y el aprendizaje compartido.

Más que un ejercicio de anatomía, la jornada se convirtió en un espacio de convivencia entre artistas, donde cada participante interpretó la figura humana desde su propio lenguaje plástico, comentó Oswaldo Ramírez, fundador e integrante de TAGPO.

Artistas plásticos en Oaxaca realizan sesión libre de dibujo con modelo al desnudo Fotos: Cortesía Tagpo

Una experiencia de aprendizaje compartido lejos del rigor académico

“Lejos de las aulas y del método rígido de enseñanza, nos reunimos para recuperar una tradición. No se trató de una clase ni de corregir el trabajo de los asistentes”, y agregó: “Aquí venimos a vivir una experiencia y crearla con los colegas. Es una clase, pero libre”, expresó.

Los participantes coincidieron en que el principal valor del encuentro radicó en volver a dibujar sin presiones, recuperar la práctica constante y fortalecer el intercambio entre creadores.

Artistas plásticos en Oaxaca realizan sesión libre de dibujo con modelo al desnudo Fotos: Cortesía Tagpo

Técnicas antiguas y la reunión de diversas trayectorias artísticas

El artista egresado del Centro de Educación Artística (Cedart), Miguel Cabrera, con más de 30 años de experiencia docente se considera un promotor de las técnicas antiguas del grabado y la pintura, también conocida como cocina del arte, como el temple de huevo, el oleo, la encaústica, entre otras.

El espacio convocó a Estela Montealegre, Rocío Ramírez, Héctor Chevez, Carlos Hurtado, Emmael Yost, Ignacio García, Rohel Cruz Calderón y Oswaldo Ramírez.