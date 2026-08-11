Reubican unidades administrativas de la Secretaría de Cultura en la colonia Juárez

La Secretaría de Cultura federal (SC) informó ayer, en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el cambio de domicilio de las unidades administrativas a su cargo que aún permanecían en el edificio de Paseo de la Reforma 175, las cuales fueron reubicadas en la calle de Dinamarca 84, en la colonia Juárez.

Áreas administrativas y directivas afectadas por el traslado

Dicho cambio, anunció la Secretaría de Cultura, incluyó áreas como la Unidad de Culturas Vivas, Patrimonio Inmaterial e Interculturalidad, que dirige Diego Prieto; así como la Unidad de Administración y Finanzas, la Unidad de Asuntos Jurídicos, el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Cultura, la Coordinación de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, la Coordinación de Presupuesto y Recursos Financieros, la Coordinación de Recursos Materiales y Servicios Generales y la Coordinación de Recursos Humanos.

La Secretaría de Cultura traslada sus oficinas administrativas a la colonia Juárez Google Maps

Sede oficial para trámites, notificaciones y correspondencia

En la publicación se detalló que “para todos los efectos legales y administrativos conducentes, el domicilio para recibir correspondencia, notificaciones, citaciones, requerimientos, así como realizar trámites y diligencias, las Unidades Administrativas adscritas a la Secretaría de Cultura que se señalan en el presente aviso ejercerán sus funciones y atenderán los asuntos de su competencia en el inmueble ubicado en Calle Dinamarca número 84, colonia Juárez”, a partir del 1 de agosto.

Y aclaró que “las referencias contenidas en contratos, convenios, actos administrativos, oficios, circulares, lineamientos y demás documentación oficial que señalen el domicilio Paseo de la Reforma No. 175, deberán realizarse en el nuevo domicilio, sin afectar la validez de los actos previamente emitidos”.