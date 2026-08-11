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Reubican unidades administrativas de la Secretaría de Cultura en la colonia Juárez

La Secretaría de Cultura federal oficializa el traslado de sus oficinas administrativas de Reforma 175 a Dinamarca 84, en la colonia Juárez.

Por: Juan Carlos Talavera

La Secretaría de Cultura traslada sus oficinas administrativas a la colonia Juárez
La Secretaría de Cultura traslada sus oficinas administrativas a la colonia JuárezGoogle Maps

La Secretaría de Cultura federal (SC) informó ayer, en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el cambio de domicilio de las unidades administrativas a su cargo que aún permanecían en el edificio de Paseo de la Reforma 175, las cuales fueron reubicadas en la calle de Dinamarca 84, en la colonia Juárez.

Áreas administrativas y directivas afectadas por el traslado

Dicho cambio, anunció la Secretaría de Cultura, incluyó áreas como la Unidad de Culturas Vivas, Patrimonio Inmaterial e Interculturalidad, que dirige Diego Prieto; así como la Unidad de Administración y Finanzas, la Unidad de Asuntos Jurídicos, el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Cultura, la Coordinación de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, la Coordinación de Presupuesto y Recursos Financieros, la Coordinación de Recursos Materiales y Servicios Generales y la Coordinación de Recursos Humanos.

La Secretaría de Cultura traslada sus oficinas administrativas a la colonia Juárez
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Sede oficial para trámites, notificaciones y correspondencia

En la publicación se detalló que “para todos los efectos legales y administrativos conducentes, el domicilio para recibir correspondencia, notificaciones, citaciones, requerimientos, así como realizar trámites y diligencias, las Unidades Administrativas adscritas a la Secretaría de Cultura que se señalan en el presente aviso ejercerán sus funciones y atenderán los asuntos de su competencia en el inmueble ubicado en Calle Dinamarca número 84, colonia Juárez”, a partir del 1 de agosto.

Y aclaró que “las referencias contenidas en contratos, convenios, actos administrativos, oficios, circulares, lineamientos y demás documentación oficial que señalen el domicilio Paseo de la Reforma No. 175, deberán realizarse en el nuevo domicilio, sin afectar la validez de los actos previamente emitidos”.

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