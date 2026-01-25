Artistas elogian vida y obra de Poniatowska; piden conservar su archivo

“Es muy bonito salir de la cama y llegar al paraíso”, comentó ayer la escritora mexicana de origen francés Elena Poniatowska (1932), quien recibió un homenaje en la sede de la Fundación que lleva su nombre, organizado por diversas asociaciones artísticas y la Secretaría de Cultura capitalina.

Ante decenas de personas, la novelista y cuentista de 93 años confesó que había estado enferma, aunque no dio más detalles.

No pueden imaginar lo que significa. He estado enferma y salir de la enfermedad para encontrarme con ustedes; pues es como llegar al cielo, es un hecho luminoso que recibo con mucha emoción”, dijo ante amigos y colegas que respondieron con porras y aplausos.

Recibo este homenaje con mucha emoción; tanta, que es mejor el silencio, y que ustedes se vayan pensando que han hecho una acción muy buena, que yo voy a agradecer toda la vida”, añadió la autora de Hasta no verte Jesús mío.

Elena Poniatowska, escritora y periodista.

Por su parte, Felipe Haro Poniatowski, director de la Fundación e hijo de la cronista, destacó que “este homenaje lo han hecho con mucho cariño los artistas que te quieren agradecer todo tu apoyo y lo que has hecho. Entonces, te lo agradecemos porque es mucho trabajo.

Yo sé qué es hacer cultura y, desgraciadamente, es muy difícil hacer cultura en este país, porque cada vez está más relegada a unos cuantos”, agregó.

Fundación Poniatowska ha repartido más de 250 mil libros en zonas marginadas

El promotor detalló que, en los últimos cinco años, la Fundación ha repartido más de 250 mil libros en zonas marginadas y a gente que los quiere leer.

Lamentó que México no conserva los archivos de la mayoría de sus grandes escritores. “El acervo de José Revueltas no está aquí; el de Carlos Fuentes, amigo tuyo, tampoco. Ni el de Octavio Paz o Margo Glantz. Nosotros como familia y Elena decidimos que su archivo se quedara en México, pero necesitamos mucho apoyo”, aclaró.

Finalmente, Haro informó que se han inscrito casi 500 escritores en el Concurso Iberoamericano de Cuento y Novela Elena Poniatowska Amor, que estará abierto hasta el 21 de marzo.

Participó el cuarteto de boleros Los Aries. Además, se exhibió una exposición de pinturas y varios poetas leyeron sus textos dedicados a Poniatowska; ésta recibió, al igual que los participantes, una escultura con su efigie, mientras que una parte de los cuadros fueron donados a la Fundación.

*mcam