Art Week 2026: todo sobre la Semana del Arte en la Ciudad de México

La Ciudad de México volverá a colocarse en el centro del mapa internacional del arte contemporáneo con la celebración de Art Week 2026, también conocida como la Semana del Arte en CDMX.

Del 4 al 8 de febrero de 2026, la capital concentrará una amplia agenda de ferias, exposiciones, muestras arquitectónicas y circuitos de galerías que atraerán a artistas, coleccionistas, curadores y público especializado de distintas partes del mundo.

Durante cinco días, museos, espacios independientes y recintos feriales activarán una programación que confirma a la ciudad como uno de los polos culturales más relevantes de América Latina, tanto por la diversidad de propuestas como por su alcance internacional.

Qué es la Semana del Arte en la Ciudad de México

Art Week CDMX es un conjunto de actividades culturales que se desarrollan de manera simultánea cada febrero y que articulan ferias de arte contemporáneo, diseño, fotografía y arquitectura con exposiciones institucionales y proyectos independientes.

Aunque no se concentra en un solo recinto, la Semana del Arte funciona como una plataforma que conecta distintos puntos de la ciudad, principalmente en colonias como Roma, Condesa, Juárez, Polanco y el Centro Histórico.

El evento reúne a actores clave del ecosistema artístico: galeristas, coleccionistas, directores de museos, críticos, estudiantes y público general. Su crecimiento sostenido ha permitido que la Ciudad de México sea considerada una parada obligatoria dentro del circuito global del arte contemporáneo.

Del 4 al 8 de febrero, Art Week 2026 convertirá a la CDMX en epicentro del arte contemporáneo con ferias y exposiciones. Foto: Cuartoscuro

Zona Maco 2026: eje central de Art Week CDMX

Zona Maco volverá a ser el evento central de la Semana del Arte 2026. La feria se realizará del 4 al 8 de febrero en el Centro Citibanamex y marcará el inicio del calendario cultural del año.

Para esta edición, Zona Maco reunirá a más de 200 galerías provenientes de 27 países y tres continentes, consolidando su posición como la feria de arte contemporáneo más importante de América Latina.

Entre las novedades de 2026 destaca Zona Maco Forma, una iniciativa que busca generar un diálogo entre arte contemporáneo y diseño, ampliando el espectro de propuestas exhibidas.

Además de la feria principal, Zona Maco activará una programación paralela que involucra a más de 65 museos, galerías y espacios independientes de la ciudad.

Zona Marco Foto: Instagram @zonamaco

Salón ACME 2026: plataforma para artistas emergentes

Salón ACME celebrará su edición número 13 del 5 al 8 de febrero en Proyectos Públicos, ubicado en la colonia Juárez.

Este espacio se ha consolidado como una de las plataformas más relevantes para artistas emergentes y propuestas independientes dentro de la Semana del Arte.

La edición 2026 reunirá a 82 artistas seleccionados y a 224 participantes distribuidos en seis secciones curatoriales.

Puebla será el estado invitado, lo que permitirá visibilizar escenas artísticas regionales. El programa incluirá, además, performances, actividades musicales y eventos paralelos que complementan la oferta expositiva.

Zona Maco Foto: Instagram @salonacme

Feria Material 2026: arte contemporáneo y nuevos formatos

Feria Material se llevará a cabo del 5 al 8 de febrero en Maravilla Studios. En su edición número 12, la feria apostará por un formato más abierto en una sede renovada que permitirá redistribuir las propuestas en cinco salas de exhibición.

La edición 2026 contará con 78 expositores provenientes de 21 países y 38 ciudades, con una presencia destacada de galerías latinoamericanas.

La curaduría busca favorecer recorridos más fluidos y nuevas formas de interacción entre artistas, galeristas y público, así como facilitar el acercamiento a la compra de obra.

Feria Material Foto: Instagram @mmmmmaterial

BADA México 2026: compra directa al artista

BADA México celebrará su sexta edición del 5 al 8 de febrero en Campo Marte. A diferencia de otras ferias, BADA propone un modelo sin intermediarios, donde el público puede adquirir obra directamente de los artistas.

Para 2026, la feria reunirá a más de 200 artistas seleccionados entre más de tres mil postulaciones, provenientes de países como México, Argentina, Francia, España, Estados Unidos y Colombia.

Las obras se presentarán en formatos accesibles, con precios que no superan los 2,500 pesos, lo que ha permitido que BADA se consolide como una puerta de entrada al coleccionismo contemporáneo.

Bada Instagram @bada_mexico

Laguna y la arquitectura durante Art Week 2026

Dentro de la programación paralela, el espacio cultural Laguna inaugurará, del 3 al 8 de febrero, la exposición Reúso: arquitecturas de casi nada.

La muestra reúne a 15 despachos internacionales que reflexionan sobre la arquitectura desde la reutilización de materiales, el bajo costo y la mínima intervención.

Ubicado en la colonia Doctores, Laguna se ha posicionado como un punto clave para el cruce entre diseño, arquitectura y prácticas sostenibles, ampliando el alcance temático de la Semana del Arte más allá de las artes visuales.

Laguna Foto: Instagram @lagunamx

Colonias y circuitos culturales durante la Semana del Arte

Art Week CDMX no se desarrolla en un solo espacio. Durante esos días, galerías, museos y recintos independientes concentran inauguraciones y exposiciones temporales que solo pueden visitarse durante la semana.

Colonias como Roma, Condesa, Juárez y Polanco se transforman en corredores culturales donde el público puede recorrer exposiciones a pie y acceder a actividades paralelas.

Museos públicos y privados aprovechan la afluencia de visitantes nacionales e internacionales para presentar muestras especiales, lo que amplía la oferta cultural más allá de las ferias.

Fechas, sedes y horarios de los principales eventos de Art Week 2026

Zona Maco se realizará del 4 al 8 de febrero en el Centro Citibanamex.

BADA México tendrá lugar del 5 al 8 de febrero en Campo Marte.

Salón ACME se llevará a cabo del 5 al 8 de febrero en Proyectos Públicos, colonia Juárez.

Feria Material se desarrollará del 5 al 8 de febrero en Maravilla Studios.

Laguna presentará su exposición del 3 al 8 de febrero en la colonia Doctores.

Cada evento contará con horarios y costos de acceso diferenciados, los cuales serán anunciados por los organizadores a través de sus canales oficiales.