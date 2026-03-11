Krauze destaca el legado crítico de Daniel Cosío Villegas en homenaje

El legado del constructor de instituciones está parcialmente amenazado. El legado del historiador es permanente. Pero, para mí, el legado más entrañable de don Daniel Cosío Villegas, y que nos obliga más como intelectuales con voz pública, es la crítica”, comentó anoche el historiador Enrique Krauze.

Para las generaciones jóvenes era así. Este es el crítico con la “N” de no en la frente, que nos enseñó que al poder, y sobre todo al poder autoritario, al poder con ínfulas dictatoriales, al que difama, miente, lanza calumnias, sobre todo a ese poder, hay que decirle no. Ése es el legado de don Daniel”, afirmó.

En el homenaje que El Colegio Nacional rindió al historiador, economista y politólogo Daniel Cosío Villegas (1898-1976), por su 50 aniversario luctuoso, Krauze destacó que él exigía hacer pública la vida pública.

¿Qué quiere decir esto? Ante todo, libertad de expresión. Pero también proponía que el poder presidencial tuviera límites, porque el mayor problema de México era la omnipotencia del poder presidencial. Había que darle fuerza a los otros dos poderes, el Legislativo y el Judicial. En otras palabras, revivir el ideal republicano. Eso es en esencia lo que quería don Daniel y ése es, pienso, el corazón de su doctrina política: libertad y república”, agregó.

En la mesa de análisis participaron además los historiadores Javier Garciadiego y Jean Meyer y el crítico literario Christopher Domínguez; quienes evocaron su relación con Cosío Villegas, que fundó instituciones como la Escuela Nacional de Economía, el Fondo de Cultura Económica (FCE), la revista El Trimestre Económico y El Colegio de México (Colmex).

Garciadiego detalló la labor de don Daniel para dar vida a la Casa de España que se transformaría en el Colmex; Meyer evocó cómo apoyó sus investigaciones y Domínguez habló de la incursión del historiador en la literatura.

Krauze añadió que “así como hemos celebrado la vigencia de El Colegio de México, tenemos también que señalar con mucho dolor las circunstancias actuales desde hace unos años del FCE.

¡Qué orgulloso estoy!, me decía al final de su vida, de las instituciones que hice, porque me han sobrevivido. Bueno don Daniel, no exactamente, El Colegio de México lo ha sobrevivido, pero el Fondo de Cultura Económica está en terapia intensiva y espero que, como tantas cosas en México, pueda salvarse”, señaló.

Finalmente, Krauze quiso “recordar al Cosío Villegas que yo conocí y al que más me emociona, que es el luchador en su vejez. Cumplió 70 años justo cuando estalló el movimiento estudiantil y, en ese momento, dejó de tener relación con el gobierno”.

