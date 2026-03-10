¡Escándalo por subasta en París! México reclama piezas arqueológicas y pide su devolución

El gobierno de México exigió frenar una subasta en París, Francia, en la que se pondrán en venta cuatro piezas prehispánicas que forman parte del patrimonio cultural del país, luego de que autoridades culturales identificaran éstas entre los objetos incluidos en el catálogo de las piezas que serán subastadas.

A través de un oficio firmado por la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, el gobierno mexicano manifestó su “rotunda desaprobación” a la venta titulada “Tout l’Or des Empires. Collection de Monsieur D”, que se llevará a cabo en el Hôtel Drouot (Sala 4) en la capital francesa, y que está programada para mañana 11 de marzo de 2026.

INAH detecta piezas en subasta que pertenecen a México

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) revisó el catálogo de la subasta “Tout l’Or des Empires. Collection de Monsieur D” y determinó que al menos cuatro piezas anunciadas corresponden a bienes arqueológicos o históricos mexicanos.

De acuerdo con la legislación mexicana, estos objetos son propiedad de la Nación, inalienables e imprescriptibles, por lo que no pueden venderse ni exportarse legalmente. La Secretaría de Cultura recordó que la salida de este tipo de piezas del país puede estar relacionada con extracciones ilegales o tráfico ilícito de patrimonio cultural.

México inicia acciones para recuperar las piezas

La Secretaría de Cultura, encabezada por Claudia Curiel de Icaza, informó que ya se iniciaron procedimientos legales y diplomáticos para impedir la comercialización de las cuatro piezas arqueológicas que forman parte del catálogo de la subasta, a fin de lograr su repatriación a México.

El gobierno mexicano también pidió a la casa de subastas detener la venta por respeto al patrimonio cultural y la memoria histórica de los pueblos originarios. Bajo la consigna #MiPatrimonioNoSeVende, la Secretaría de Cultura reiteró su postura contra el tráfico y la comercialización de bienes culturales expoliados.

Las autoridades subrayaron que estas piezas representan un legado invaluable de las culturas ancestrales, por lo que su venta afecta no sólo a México, sino también al patrimonio cultural de la humanidad.

vjcm