Antoni Gaudí: la historia del arquitecto de Dios detrás de la Sagrada Familia

Este 10 de junio se cumplen 100 años de la muerte de Antoni Gaudí, también llamado el arquitecto de Dios, creador de la Basílica de la Sagrada Familia, uno de los monumentos más visitados del mundo.

Con motivo del aniversario luctuoso, este 10 de junio el papa León XIV llegará a Barcelona para encabezar una ceremonia dedicada a Antoni Gaudí en la Basílica de la Sagrada Familia.

El acto principal será una misa solemne al interior de la Basílica, donde cardenales, obispos y presbíteros acompañarán al pontífice. También se sumarán coros y músicos procedentes de distintos puntos de Cataluña, cuyas interpretaciones resonarán bajo las enormes bóvedas diseñadas por Gaudí.

Será una conmemoración que buscará recordar al arquitecto, así como el legado cultural y espiritual que dejó en Barcelona.

La historia de Antoni Gaudi, el arquitecto de Dios

Antoni Gaudí, el arquitecto de Dios . Especial

Cien años después de su muerte, el nombre de Antoni Gaudí sigue resonando y causando admiración entre especialistas, creyentes y visitantes de todo el mundo.

Gaudí fue uno de los arquitectos más influyentes de la historia y el máximo representante del modernismo catalán. Nacido el 25 de junio de 1852 en Cataluña, España, revolucionó la arquitectura con un estilo único inspirado en la naturaleza, las formas orgánicas y una profunda espiritualidad que quedó plasmada en cada una de sus obras.

Desde temprana edad, Gaudí mostró interés por el dibujo, la geometría y la observación de la naturaleza. Tras graduarse como arquitecto en Barcelona en 1878, comenzó a desarrollar una visión arquitectónica alejada de los cánones tradicionales. En lugar de recurrir a líneas rectas y formas rígidas, Gaudí apostó por curvas, estructuras inspiradas en árboles, montañas y organismos vivos, así como por una integración total entre arquitectura, escultura y artes decorativas.

Entre sus obras más reconocidas se encuentran el Parque Güell, la Casa Batlló, la Casa Milà, conocida como La Pedrera, el Palau Güell y la Casa Vicens. Sin embargo, ninguna de ellas alcanzó la relevancia de la Basílica de la Sagrada Familia, el proyecto que definió su carrera y al que dedicó gran parte de su vida.

El sobrenombre de ‘el arquitecto de Dios’ surgió debido a la profunda fe católica que marcó tanto su vida personal como su obra. Con el paso de los años se volvió cada vez más devoto y adoptó una vida austera centrada en la oración y el trabajo.

Antoni consideraba la arquitectura una forma de glorificar a Dios y veía en la naturaleza la expresión perfecta de la creación divina. Esta visión quedó reflejada en sus diseños, especialmente en la Sagrada Familia, concebida como una gigantesca representación de la fe cristiana.

La construcción de la Sagrada Familia

Antoni Gaudí, el arquitecto de Dios . Especial

La Iglesia católica reconoció la dimensión espiritual de la vida de Gaudí y lo declaró Venerable por el Vaticano, un reconocimiento que refuerza aún más la imagen del arquitecto como una figura cuya obra trascendió lo artístico para convertirse en una expresión de fe.

Lo anterior conlleva a recordar la historia de la Sagrada Familia, la cual comenzó en 1882 cuando se colocó la primera piedra del templo en Barcelona. Un año después, Gaudí asumió la dirección del proyecto y transformó completamente el diseño original. Durante más de cuatro décadas trabajó en la construcción de la basílica, dedicando sus últimos años exclusivamente a ella.

Gaudí sabía que no viviría para verla terminada, pero dejó modelos, planos y maquetas que servirían de guía para las generaciones posteriores.

El proyecto contempla 18 torres en total: 12 dedicadas a los apóstoles, cuatro a los evangelistas, una a la Virgen María y una central dedicada a Jesucristo.

El interior de la basílica es uno de los espacios más impresionantes del mundo. Gaudí diseñó las columnas para que parecieran troncos de árboles que se ramifican hacia el techo, creando la sensación de encontrarse dentro de un bosque. Los vitrales de colores permiten que la luz inunde el recinto y cambie de tonalidad a lo largo del día, generando una atmósfera única que combina arquitectura, arte y espiritualidad.

Pese al largo recorrido, la construcción de la Sagrada Familia aún no termina. El proyecto se ha prolongado durante más de 140 años debido a la complejidad, el financiamiento y diversos acontecimientos históricos que retrasaron su avance, como la Guerra Civil Española, en donde destruyeron parte de los planos y modelos originales de Gaudí, pero, hasta ahora, sigue la visión del arquitecto catalán.

La muerte de Gaudí

Gaudí murió el 10 de junio de 1926 tras ser atropellado por un tranvía en Barcelona. Debido a su aspecto humilde, inicialmente no fue reconocido y recibió ayuda tardíamente.

Su fallecimiento conmocionó a la sociedad española y miles de personas acudieron a despedirlo. Fue enterrado en la cripta de la Sagrada Familia, el templo que se convirtió en la obra de su vida.

Actualmente, Antoni Gaudí es considerado un genio de la arquitectura y una de las figuras culturales más importantes de España. La Sagrada Familia, su obra maestra, permanece como el símbolo más visible de su legado y la razón principal por la que es recordado como el “arquitecto de Dios”.