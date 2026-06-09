El papa León XIV se sentó con los pilotos en su vuelo de Madrid a Barcelona

Por Joshua McElwee

El papa León XIV protagonizó una imagen inusual al arribar a Barcelona, segunda escala de su gira por España, al ingresar a la cabina de un vuelo entre Madrid y la capital catalana para saludar a los pilotos de la aeronave. El pontífice fue invitado por uno de los capitanes y también saludó con la mano a los pilotos de cazas de la Fuerza Aérea Española que escoltaron el avión durante el trayecto.

Ya en Barcelona, León XIV envió un guiño a la identidad regional al iniciar una oración pública en catalán, lengua emblemática de Cataluña y símbolo de la cultura local.

Estimats germans i germanes” (“Queridos hermanos y hermanas”), expresó el pontífice al comenzar su homilía en la Catedral de Barcelona, donde fue recibido por miles de fieles que se congregaron en los alrededores del templo agitando banderas y lanzando vivas al Papa.

La utilización del catalán era una de las expectativas de las autoridades regionales, ya que el idioma ocupa un lugar central en la vida política, educativa y religiosa de Cataluña. Su uso en espacios públicos estuvo restringido durante la dictadura de Francisco Franco, concluida en 1975, y sigue siendo un elemento clave de la identidad catalana.

La visita de León XIV a España, la primera de un Papa al país en 15 años, ha estado marcada por mensajes sobre la crisis internacional, la migración y la convivencia entre pueblos. Durante su intervención ante el Parlamento español el lunes, el pontífice sostuvo que el mundo atraviesa una profunda crisis derivada de los conflictos internacionales y llamó a respetar la diversidad.

Asimismo, afirmó que la “grandeza moral” de una nación se mide por la forma en que trata a los migrantes y a las personas más vulnerables, al tiempo que advirtió que la falta de apoyo a quienes se desplazan por necesidad pone a prueba los fundamentos éticos del orden internacional.

Como parte de su agenda en Barcelona, León XIV sostendrá encuentros con autoridades catalanas y encabezará una vigilia de oración con jóvenes en el Estadio Olímpico Lluís Companys.

El momento central de su estancia en Cataluña llegará el miércoles, cuando visite la abadía de Montserrat e inaugure la nueva torre de la Basílica de la Sagrada Familia, obra maestra del arquitecto Antoni Gaudí y considerada actualmente la iglesia más alta del mundo.

La ceremonia también rendirá homenaje a Gaudí, ferviente católico fallecido en 1926 y cuyo proceso de canonización continúa en marcha. Aunque sus diseños fueron objeto de críticas durante su vida, hoy son reconocidos como uno de los mayores símbolos arquitectónicos de España.

La gira concluirá el viernes en las Islas Canarias, donde el Papa se reunirá con alrededor de mil migrantes que llegaron a Europa tras cruzar el Atlántico en embarcaciones precarias, un tema que ha ocupado un lugar central en sus mensajes durante esta visita.