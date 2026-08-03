Alondra de la Parra pide que todos los niños de México accedan a la práctica orquestal

“La práctica orquestal es parte fundamental de la educación humana y debería ser un absoluto derecho para todos los niños mexicanos, sin discriminación”, expresó ayer Alondra de la Parra durante el concierto Sinfonía familiar GNP, en el Foro Gran Tlachco, en Xcaret, en el cierre de la quinta edición del Festival Paax GNP.

“Ése es mi sueño y por eso empecé este proyecto de formación musical (llamado Orquesta Infantil y Juvenil Armonía Social) y quiero que crezca mucho”, abundó la directora del foro artístico y de la agrupación, integrada por 300 niños provenientes de Campeche, Quintana Roo y Yucatán.

Durante el concierto, en el que también participaron integrantes de La Orquesta Imposible, De la Parra destacó los beneficios de pertenecer a una agrupación orquestal.

Cerró la quinta edición del Festival Paax GNP con el concierto Sinfonía familiar GNP, en el Foro Gran Tlachco Cortesía Festival Paax GNP

El impacto de la disciplina orquestal en la niñez

“¿Qué aprende un niño en una orquesta? Tiene que llegar a tiempo, con su instrumento limpio, listo y afinado, con sus partituras listas y habiendo practicado y ensayado en casa; tiene que guardar silencio durante el ensayo, contribuir al proyecto colectivo y escuchar a los demás.

“Es un niño o niña que ya sabe del respeto al tiempo de los demás y de sí mismo... Es un niño que sabe ser generoso”, aseguró.

Grandes obras maestras desde los primeros pasos

Finalmente, De la Parra destacó que los integrantes de Armonía Social aprendan a tocar con las obras maestras de la música orquestal.

Cerró la quinta edición del Festival Paax GNP con el concierto Sinfonía familiar GNP, en el Foro Gran Tlachco. Cortesía Festival Paax GNP

“Aquí pueden ver a chiquititos que no pueden llevar mucho tiempo en el instrumento y ya están tocando música de Beethoven, Sibelius y Bizet.

“Así que no es un proyecto en el que empezamos con Estrellita, ¿dónde estás?..., es abordar las grandes obras desde el inicio, ya sea que puedan tocar una nota de la sinfonía o dos o todas, pero se empieza con el gran repertorio desde el principio”, explicó.

Durante el concierto de ayer, los niños interpretaron piezas como la Suite de Carmen no. 1, V. Toreadores, de Georges Bizet; Finlandia, de Jean Sibelius; Sinfonía de los juguetes, de Leopold Mozart; Duerme, pequeño mar, de Josu Elberdin, entre otras.