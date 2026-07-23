Festival Paax GNP: Ópera, zarzuela y redes sociales

“W. A. Mozart es un compositor que tiene un aspecto lúdico maravilloso y un humor existencial, es un creador que nos lleva al fondo del alma humana y basta con leer sus cartas y apreciar su música”, expresó ayer el tenor mexicano Rolando Villazón, quien ha dedicado este año a celebrar el cumpleaños 270 del músico de Salzburgo y hoy abrirá la quinta edición del Festival Paax GNP con el programa ¡Viva la zarzuela!.

“Mozart se atreve a traer las nubes, la melancolía, la nostalgia y, sin embargo, siempre nos regresa a un mundo lleno de luz, a un mundo real donde creamos que esa luz es posible, hoy más que nunca, como ocurre en este festival”

Villazón cantará piezas como el preludio de “El tambor de granaderos”; “Me llaman la primorosa”, de “El barbero de Sevilla”; la “Romanza de Juan”, de “Los gavilanes” y “La romanza de Leandro”, de “La Tabernera del puerto”, entre otras.

Muchas de las piezas que cantará hoy a las 20:00 horas, acompañado de la soprano española Serena Sáenz, en el Hotel Xcaret Arte, en Quintana Roo, Villazón las grabó en 2007, bajo la batuta de Plácido Domingo, acompañado de la Orquesta de la Comunidad de Madrid, que actualmente dirige Alondra de la Parra.

“Yo grabé aquel disco de zarzuela, dirigido por el maestro Plácido Domingo y recuerdo que lo hicimos a la una de la mañana, porque Plácido estaba cantando la zarzuela Luisa Fernanda y terminamos (aquella sesión) hasta las cinco de la mañana”.

Cortesía Festival Paax GNP / Rolando Villazón

Por último, Villazón agradeció a De la Parra la invitación a cantar en este festival:

“Alondra es la maestra de crear sueños imposibles con arte, con empuje, con visión, con entusiasmo y con gran calidad, así que estoy muy emocionado de hacer esto”, aseveró.

Durante el anuncio, Alondra de la Parra destacó que este foro artístico, que llega a su quinta edición, ha recibido a más de 800 artistas, ha programando más de 90 conciertos, ha realizado 25 Paax Talks (conversatorios) y ha convocado a cerca de 25,000 asistentes.

También subrayó el impacto de su proyecto educativo Armonía Social, que ha beneficiado a cerca de 630 niños y niñas de Yucatán, Campeche y Quintana Roo, así como el estreno de al menos 11 obras y coreografías, siete de las cuales fueron comisionadas por dicho festival, a lo que sumó el próximo estreno de la obra sinfónica “La Reina Roja”, de Gabriela Ortiz, que será transmitido por la plataforma Medici.TV; y una nueva versión de la ópera “Carmen”, de Georges Bizet, a cargo de la directora de escena Bárbara Lluch.

Esta última obra llevará por título “@Carmen. The Reel Story” y será presentada en una versión semiescenificada el 26 de julio, a las 18:00 horas, en la que participarán la mezzosoprano Gaëlle Arquez (Carmen); el tenor mexicano Arturo Chacón (Don José) y el bajo barítono Gianluca Margheri (Escamillo).

Esta nueva versión propone una aproximación contemporánea a la obra de Bizet, explicó Bárbara Lluch, la cual traslada la acción a un entorno reconocible para el público actual, donde las redes sociales, las plataformas digitales y la exposición constante de la vida privada forman parte de la experiencia cotidiana, tomando como ejemplo el caso Pelicot y un reportaje de la BBC sobre una red de mensajes en Telegram de hombres que dormían a sus mujeres para violarlas, así que esta nueva obra apuesta por dimensionar los peligros de las redes sociales y de la IA en torno a la violencia contra las mujeres.

“Lo que sí me ha quedado claro, después de estudiar la obra de Bizet y de (Prósper) Mérimée es que la realidad es superior a la ficción en un mundo en el que Don José mata a Carmen por celos y lo estamos viendo unos números… y me temo que lo que intentamos hacer los directores de escena es proponer e invitar a la gente a empatizar y sensibilizarse (sobre el tema de la violencia), pero eso está en el ojo del público, para que te dejes conmover y que tú reconozcas que se pueden cambiar un montón de cosas”, agregó.

En la conferencia también participaron la mezzosoprano francesa Gaëlle Arquez, el contrabajista venezolano Edicson Ruiz, quien traerá a México la segunda versión del concierto “World Tótem”, del compositor chino Tan Dum.

Para mañana viernes se espera, a las 18:00 horas, el concierto sinfónico “Morir para vivir”, en el que participarán la soprano Serena Sáenz y la mezzo Gaëlle Arquez, quienes interpretarán la “Sinfonía No. 2 en Do menor, Resurrección”, de Gustav Mahler.