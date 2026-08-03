'(Sólo) un bosque': una poética historia sobre amistad y naturaleza en el Teatro Helénico

Pensada como una obra de teatro para niñas y niños en la que se reflexiona sobre temas como la amistad, la familia, la naturaleza, la soledad y la muerte, (Sólo) un bosque —escrita por Abraham Baños Lozada y dirigida por Hasam Díaz— tendrá función todos los fines de semana de agosto, en el Teatro Helénico.

El montaje, realizado con títeres elaborados con materiales experimentales, cuenta la historia de Obawi —un oso plateado que, tras una dolorosa pérdida, huye y vaga solitario— y Bachi —un joven lobo gris que se ha extraviado y alejado de su manada—, quienes descubrirán que, para sobrevivir en el bosque, deberán conciliar sus diferencias y aprender a convivir.

La obra de teatro '(Sólo) un bosque' —escrita por Abraham Baños Lozada y dirigida por Hasam Díaz— tendrá función todos los fines de semana de agosto, en el Teatro Helénico. Cortesía Jonathan Race

Una metáfora sobre los ciclos de la vida y la amistad

Es una obra muy poética que habla sobre la amistad entre un oso y un lobo que, aparentemente, nunca podría suceder, aunque debajo de ese encuentro se cuentan grandes temas como el asunto de los ciclos de la vida, la soledad y la familia”, comenta en entrevista Hasam Díaz.

Y añade: “Pero esos temas que se abordan en la obra ocurren de una manera poética, a través de la metáfora, de títeres y máscaras, es un espectáculo muy bello, que tiene música original envolvente, que atañe a los sentidos y el cual se puede compartir con la familia para transitar estas emociones”.

Para lograrlo, apunta Díaz, el montaje se apoya en el uso de títeres, “porque siento que es un mecanismo con el que uno puede hablar de cosas muy fuertes, pero necesarias… sin embargo, todo está abordado de una manera sencilla, es decir, no hay nada burdo ni explícito”.

La obra de teatro '(Sólo) un bosque' —escrita por Abraham Baños Lozada y dirigida por Hasam Díaz— tendrá función todos los fines de semana de agosto, en el Teatro Helénico. Cortesía Jonathan Race

Títeres, música e innovación escénica en el Helénico

Para ello, utilizan títeres creados por Humberto Galicia, elaborados con una técnica híbrida, a lo que se suma una propuesta visual que utiliza una escenografía elaborada con madera, metal y mimbre para recrear un bosque de atmósferas cambiantes.

En la obra, que tendrá función los sábados y domingos de agosto, a las 13:00 horas, en el Teatro Helénico, actuarán Gilary Negrete, Sabrina Tenopala, Andrés Torres Orozco y el propio Baños Lozada.

Escrita por Abraham Baños y dirigida por Hasam Díaz, la obra fue galardonada, en 2023, por la convocatoria Alas de Lagartija.